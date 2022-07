Por esta razón María José no participará en gira de 30 aniversario de Kabah

María José reveló que no hay esperanzas para que pueda subirse a un escenario junto a sus compañeros de Kabah durante la gira de celebración de su 30 aniversario, debido a que no tiene tiempo por sus compromisos.

La cantante dijo que no será parte del festejo, al menos no arriba de un escenario: "Ellos se fueron a Las Vegas a celebrar, pero yo estoy trabajando muchísimo y la verdad nuestras agendas no están empatando, sobre todo para conciertos", explicó.

Sin embargo, aclaró que no se debe a que exista algún problema entre ellos y que espera poder reunirse en otra situación alejados de los reflectores. "Personalmente, nos queremos mucho, nos amamos y siempre festejaremos a puertas cerradas, tal vez".

Esta reunión con sus compañeros se vio interrumpida debido a que "La Josa" se encuentra presentando su gira "Reconexión 2022", con la que recorrerá Estados Unidos y la República Mexicana; como lo hizo el fin de semana pasado ante más de 4 mil personas en el Fórum Mundo Imperial de Acapulco, uno de los primeros eventos masivos tras la pandemia.