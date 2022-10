¿Por culpa del amor? Christian Nodal revela la razón del porqué se tatúa la cara 

Uno de los misterios que rodean al cantante Christian Nodal son los motivos que lo llevaron a tatuarse el rostro y otras áreas de su cuerpo, situación que orilló a sus fanáticos a realizar toda clase de especulaciones tras su rompimiento con Belinda, pues luego de abandonar la relación, el intérprete de "Adiós amor" tuvo cambios notables en su apariencia.

Pese a que la celebridad ha sido muy cuestionada e incluso generó polémica tras aparecer en unas fotografías sin los dibujos de tinta en su cara, no había dado respuesta a las dudas de los fanáticos, hasta ahora.

Fue durante uno de sus conciertos que Nodal abrió su corazón y contó a los seguidores las razones.

(FOTO: ESPECIAL)

Recordemos que el artista se encuentra visitando diversos estados del país con su Forajido Tour por lo que el pasado 1 de octubre, en Guadalajara, tuvo una presentación en conmemoración a las fiestas del mes, en la ciudad.

En redes sociales circuló un video en el que Nodal dijo que nunca supo qué responder cuando era cuestionado por los medios hasta que una reportera le dio una ingeniosa idea.

"Mi respuesta no estaba preparada por más que yo quería, pero una reportera gritó ¡Nodal!, ya sé por qué estás tatuado –y resolvió todos los problemas de mi vida- es para cubrir los besos que te han dado".

El motivo levantó tremenda reacción del público, ya que inmediatamente gritaron al escuchar la anécdota.

Si bien Nodal no dio más detalles de la reportera, se especula que la frase pudo estar relacionada con uno de sus éxitos: "Ya no somos ni seremos", puesto que la primera estrofa habla de tatuajes, sin embargo, la teoría no ha sido confirmada por el cantante.

"Quise mi piel, llenarla de tatuajes, pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte".