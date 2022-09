¡Por culpa de Shanik Berman! Gustavo Adolfo Infante vive otro incómodo momento en televisión

Fue hace un par de días atrás cuando Gustavo Adolfo Infante se volvió tendencia luego de discutir en vivo con la también conductora, Joanna Vega-Biestro, provocando que varios usuarios y personalidades del espectáculo pidieran su salida de la televisión.

Sin embargo, para el conductor los momentos bochornosos no terminaron ahí, ya que a los pocos días de su disputa, ahora fue Shanik Berman quien lo puso en jaque en plena transmisión.

Durante la emisión del programa De Primera Mano, los conductores se encontraban hablando sobre los videos en donde aparecía Christian Nodal ebrio tras salir de un concierto en Las Vegas.

Ante esto, Shanik, quien se encontraba de invitada, mencionó que le daba envidia que el cantante no la haya invitado a tomar con él. A lo que Gustavo secunda la noción y responde: “Maestro Nodal, desde aquí que mendigo coraje que no me invitaste un Whiskito”.

Posteriormente a esto, el conductor reafirma y le manda un mensaje a sus retractores, diciéndoles que deberían subir estas declaraciones a las redes sociales: “Ya les hago el trabajo, súbanlo”.

Ante lo dicho por el periodista, Shanik Bernan responde: “Mira, si vamos a hablar de huevones, yo soy capaz de ir con el jefe y le digo ‘¿o la cabeza de él o mi cabeza?’ Ah no, no, perdón, ya me acordé que yo trabajo aquí. No les puedo pedir al jefe ninguna cabeza.

Tras esto, todos se quedaron helados y en silencio, hasta que Gustavo Adolfo responde: “Me dejaste frío Shanik”.

Y es que estas declaraciones por parte de Shanik fueron una fuerte referencia a lo dicho por el mismo Adolfo Infante, quien aseguró que hablaría con los jefes de la empresa para que eligiera entre él o Joanna Vega-Biestro, pues dijo que él no estaba dispuesto a seguir trabajando con ella después de su pelea en el programa Sale el Sol