Policía de Monclova monta operativo en la zona comercial

Seguridad Pública de Monclova, implementó un operativo estratégico para proteger el sector comercial y los transeúntes, ante la millonaria derrama por el pago de utilidades a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA).

-

La siderúrgica realizó una derrama económica de 451 millones de pesos entre sus trabajadores sindicalizados y de confianza de las dos plantas metalúrgicas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) desplegó el operativo para resguardar la seguridad de los trabajadores y comerciantes.

Raúl Alcocer, director de Dependencia, informó que el trabajo de los elementos es vigilar en patrullas y a pie, para poder ingresar por los pasillos y mezclarse entre la gente, con el fin de poder actuar rápido en caso de presentarse algún ataque por parte de los delincuentes.

En estas fechas en años anteriores, llegaban a la ciudad delincuentes con intención de estafar o extorsionar a quienes recibieron el pago de utilidades.

La DSPM recomendó a los ciudadanos no salir de cajeros simétricos con el dinero en la mano, no pedir ayuda a desconocidos para extraer dinero de esas máquinas, y no acudir a cajeros solitarios en horas de la noche.

Alcocer informó que el operativo de vigilancia a la zona comercial por el pago de utilidades se mantendrá por varios días, para la seguridad de la población.