Policía Complementaria en Coahuila representa ingresos de un millón por mes

La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila informó que la integración de la Policía Complementaria, la cual da servicio de seguridad privada a quienes realizan eventos masivos, está representando ingresos de hasta un millón de pesos por mes.

Fue hace más de un año que se dio a conocer su integración, en la cual la Secretaría de Seguridad Pública capacito a alrededor de 150 elementos para integrar el agrupamiento.

La titular de la dependencia, Sonia Villarreal, indicó que ésta ya se integró en su totalidad y trabaja con las empresas de seguridad privada.

En relación a la revisión de empresas privadas de seguridad, indicó que se han registrado algunas clausuras, por no contar con permisos, no obstante, no especificó cuántos.

“Es algo que debemos de estar revisando constantemente, todos deben tener permiso del estado”, dijo.

Destacó que desde que empezó a operar este agrupamiento, en éste año, ya ha representado ingresos importantes.

“Si ha representado un gran ingreso, estamos hablando de un millón de pesos mensual lo que representa esta policía, son las que a veces podemos verlas en alguna solicitud de algún concierto o evento masivo donde se pide a la secretaría este tipo de servicio”, dijo.

Fue en el 25 de noviembre de 2020, que se publicó la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que se creó la Policía Complementaria como un órgano desconcentrado.

Por lo anterior, Congreso del Estado realizó una reforma a la Ley de Hacienda para establecer las tarifas que preste la Policía Complementaria por los servicios de guardia, vigilancia y custodia.