Poeta mexicana Claudina Domingo gana el Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2022

Una biblioteca en su hogar le dio rumbo desde la infancia. La escritora Claudina Domingo (Ciudad de México, 1982) tiene en la poesía una residencia permanente, algo que constató la tarde de este miércoles cuando el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón (IMCE), le marcó a su teléfono para informarle que había resultado ganadora del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2022, gracias a su obra titulada Material hospitalario, firmada bajo el seudónimo Antares.

Este año, el certamen recibió 413 propuestas provenientes de diferentes partes del país y del extranjero. El jurado estuvo compuesto por Christian Peña, Claudia Berrueto y Xitlali Rodríguez, quienes eligieron y el premio al ganador consistió en un estímulo económico de 100 mil pesos, un diploma y la publicación de la obra a cargo del IMCE. Cabe señalar que el concurso es organizado en colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila.

El Siglo de Torreón contactó vía telefónica con la poeta Claudina Domingo, unos minutos después de que recibiera la noticia de su condecoración. Justo el lunes se había reencontrado con el poeta Rodrigo Flores, quien había sido su compañero en un taller de poesía impartido por la propia Enriqueta Ochoa en Ciudad de México, en 1999.

“Era muy interesante escuchar a Enriqueta hablar de la poesía y del interés que ella mostraba en nuestro conocimiento, en nuestro acercamiento a la poesía”.

El proyecto con el que Claudina Domingo ganó el concurso, trata de un proyecto unitario, donde todos los poemas giran en torno a a una idea central. Este nace de una cuestión personal y aborda el cuerpo femenino como un campo de batalla, así como la intranquilidad del alma.

“El principal detonante es que en 2020 tenía un embarazo ectópico que decidí terminar. Había ido a la clínica a hacerme un degrado y descubrieron que me estaba muriendo, que me estaba desangrando. Me llevaron al hospital y entré por urgencias, con dos litros y medio menos de sangre”.

Una experiencia de tal envergadura, reconfiguró todas sus emociones respecto a la vida y la muerte, a la experiencia y la existencia. Añade que una supervivencia de este tipo, le hizo sentir culpable consigo misma, pues “tienes bastantes ideas de que pudiste hacer algo más por ti. Es algo que suele ocurrir con las personas que tienen algún tipo de contacto o de cercanía con la muerte.

“Entre otras cosas me culpaba mucho, porque conseguí operarme exitosamente, pero en un hospital privado, donde la cuenta fue enorme. Y la hoja donde se registraba toda la cuenta, tenía el título de Material hospitalario, que es el título del libro. Es un entrecruzamiento entre esa experiencia, entre esos momentos, esa sensación de absoluta fragilidad que tiene alguien que está en esos estados, en un hospital”.

A través de un comunicado, el IMCE mencionó que Material hospitalario “es un poemario expansivo que se desarrolla alrededor del cuerpo y sobrepasa los límites de este para ahondar en el dolor y el lenguaje con un alto dominio poético que aborda el desgajamiento a través de imágenes deslumbrantes”.

La ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2022 se efectuará de manera virtual el próximo 19 de diciembre, a las 12:00 horas.