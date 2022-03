Poeta coahuilense Mercedes Luna Fuentes participa en III Festival de Poesía Vértice Violeta

La reconocida poeta coahuilense Mercedes Luna Fuentes, participará este viernes 11 de marzo en una mesa de diálogo junto a las poetas Lilian Sosa (Paraguay, lengua guaraní), Marta Eloy (Polonia) y Ruperta Bautista (México, lengua tsotsil). Este encuentro pregrabado se transmitirá en las redes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y forma parte del III Festival de Poesía Vértice Violeta, donde participan autoras de 13 países distintos.

El festival acontece en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue conmemorado el pasado martes 8 de marzo. Las autoras abordaron temáticas sobre la violencia.

“Escribí un texto ex profeso para esta participación, porque creo que la violencia se origina en la casa. Ya he hablado de la violencia que ejerce la madre, de la violencia que ejerce el padre, pero también no he hablado de esa violencia que está soterrada en nosotros de los hijos hacia la madre, que es la fuente del alimento, la fuente que en muchas ocasiones sostiene al hogar: con una mano sostiene mil cosas, con otra más cosas y con un pie otras”.

Para la poeta, autora de libros como Yo / Carnicero, fue importante que pudiese mirar esa parte en su papel de hija, en el cual considera que actuó con cierta injusticia hacia su progenitora y no se había tomado el tiempo de reflexionar al respecto.

“En ese sentido, esa fue mi participación. Es un poema inédito que se va a leer el viernes y estoy muy contenta porque coincido con poetas que aprecio, en particular con Marta Eloy, que curiosamente estamos en esta antología que hizo Vaso Roto (en México fue Sombra roja). Curiosamente, coincidimos Marta y yo en este caso, y nos dio mucho gusto reconocernos”.

Cabe resaltar que las intervenciones de estas poetas generaron diálogo. Afinar el oído y disponerse a escuchar la poesía en otras lenguas es también una experiencia estética para Luna Fuentes. En otro punto, relacionarse con la poesía en más lenguas permite ampliar el panorama y encontrar similitudes temáticas en distintas percepciones de mundo.

“Te puedo hablar sobre la mesa en la que estuve, porque fue un diálogo muy claro. Hablo sobre esta violencia que ejercemos contra la madre y cómo hay un hartazgo en ese sentido. Entonces, cómo una mujer de Polonia dijo: ‘Yo escribí un poema que tiene que ver con eso’. Definitivamente, esto nos habla de cómo hay una sobrecarga en la mujer en todos los sentidos, desde cómo se le criminaliza y se le juzga. Ella (Marta Eloy) se sintió identificada. Es algo de lo que no hablamos: el padre puede irse, desentenderse (que es un adjetivo muy amable para mi punto de vista) o de plano desaparecer de la faz de la Tierra, pero con quien sí nos encarnizamos es con la madre. Ella está ahí, en las condiciones emocionales que sea, pero está ahí y nos encarnizamos, es objeto de nuestro análisis”.