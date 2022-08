Poeta coahuilense Mercedes Luna Fuentes lleva su poesía a España

La poeta coahuilense Mercedes Luna Fuentes está próxima a tomar un vuelo para viajar a España. Allí, el 5 de septiembre, en punto de las 19:00 horas, presentará su poemario yo/carnicero (Aldvs, 2021) en el Instituto Cultural de México en España, en Madrid. La autora estará acompañada por Kahlid Raissouni (poeta y traductor del libro al árabe) y Jorge Valdés Díaz-Vélez (poeta y diplomático torreonense radicado en la capital española).

“Mi traductor vive en Marruecos. Entonces, por pandemia, por situaciones que ha pasado Marruecos, no lo hemos podido presentar ahí y decidimos presentarlo en España, aprovechando que iré al Festival de Poesía Voix Vives, se hace el enlace con la embajada de México, con el Instituto Cultural de México en España y ahí es donde Kahlid Raissouni podrá viajar para acompañarme”, indicó Mercedes Luna Fuentes en entrevista.

En una edición bilingüe, en la que también colaboró el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, yo/carnicero refleja un viaje personal, con el empleo de una voz poética que es la carne misma de quien escribe. La actividad en Madrid acontecerá en el marco de Programa de Interacción Cultural y Social (PICS) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Antes, los días 2, 3 y 4 de septiembre, la poeta estará en a Toledo para asistir al Festival de Poesía Voix Vives 2022, donde también presentará su obra. Para esta cita estará acompañada por Abdul Hadi Sadoun, quien leerá su obra en árabe, y Virginia Hernández Alonso, quien se encargará de traducir el poemario al lenguaje de señas, en una iniciativa de inclusión.

“Estoy muy contenta porque es mi primer libro. Yo lo leo y digo ‘parece que lo acabo de escribir’. Estoy muy contenta de estar allá participando. […] El libro me ha dejado gratitud, comentarios y retroalimentación de colegas. Al parecer, mi primer libro de poemas no empezó tan mal y esa es la satisfacción que me da”, cerró Luna Fuentes.