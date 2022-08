Podrían transformarse en riesgo hogares por falta de mantenimiento en Saltillo

El abandono y falta de mantenimiento en algunas viviendas, podrían ser susceptibles a algún tipo de reblandecimiento a causa de las lluvias, reveló el titular del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, Alberto Neira Vielma.

Por la anterior, recordó que el censo que concluyo hace aproximadamente tres semanas arrojó un total de 7 mil 500 viviendas visitadas, de las cuales 133 presentan algún tipo de deterioro, principalmente en sus fachadas, las cuales pueden tener riesgo de desprendimiento en caso de una fuerte lluvia.

Añadió que de estas 133 viviendas, seis registraron colapso total en el interior, principalmente de techos y pérdida vertical de muros, sin embargo se descarta hasta el momento la probabilidad de derrumbe de alguna de estas viviendas.

No obstante, manifestó que sin estas condiciones pueden cambiar dependiendo de los pronósticos meteorológicos, debido a que estas viviendas son domicilios que no han tenido mantenimiento en los últimos años, y pueden ser más susceptibles a algún tipo de derrumbe por reblandecimiento ante las lluvias.

En este caso, recomendó llevara a cabo las acciones para eliminar el riesgo, pues no todos los riesgo son eliminarlas, es decir, no es que no vayan a derrumbar todas las viviendas de Saltillo, sobre todo las de Centro Histórico, pero sí que se lleven a cabo las acciones para minimizar o eliminar los riesgos que estén presentes, como pueden ser las fachadas o techos del interior de las viviendas.