Plantean demanda por adeudo estatal

A unos días de que se celebre el proceso de votaciones para la renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 44 del SNTE, la planilla guinda representada por Rafael Montes Hernández, dijo que de resultar favorecidos, uno de los retos será exigir al Gobierno de Durango que se cubra el adeudo de alrededor de 500 millones de pesos que se tiene con el Magisterio, producto de aportaciones del Fondo de Vivienda, Pensiones y FORTE.

Buscan "que haya cárcel" para quien resulte responsable una vez que los docentes presenten las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango y a la Fiscalía General del Estado de Durango. Por el supuesto quebranto financiero, acusan presunto fraude y abuso de confianza.

Además de ello, el maestro Joel Torres Díaz dijo que también se considera una demanda por supuesto robo, pues según él, se desviaron recursos que eran producto de las retenciones que les hacía quincenalmente el Gobierno del estado y que debieron depositarse a las financieras y aseguradoras.

"En el caso de la aseguradora, yo tengo un convenio de seguro con MetLife, fui a México (el 12 de septiembre) y tengo dos pruebas de que no han depositado el dinero que me han quitado, se lo han robado. En el caso de Kondinero, donde tengo un crédito desde el 30 de marzo de este año (no han depositado) y en el caso de MetLife, me supo decir el ejecutivo en la Ciudad de México que desde el 16 de mayo no aporto yo mis prestaciones, pero aparte que debo 7 mil 199 pesos, si en este momento yo me muero, MetLife no le va a pagar a mis deudos y aquí traigo las pruebas, mis talones, el dinero se lo roban".

El maestro comentó que por quincena le descontaban 308 pesos de su salario y mostró documentos con información financiera donde le dan a conocer que la fecha del último descuento fue el 16 de mayo de 2022. Su último importe fue de 308.91 pesos y tiene recibos pendientes por concepto de 7 mil 199.77 pesos.

DEMANDA COLECTIVA

Torres Díaz invitó a sumarse a una demanda colectiva a las y los maestros que se encuentren en dicha situación y comentó que al gobierno del estado actual, de Esteban Villegas Villarreal le van a exigir "con dignidad y firmeza que nos pague" y también le pedirán que se diseñe una estrategia que permita resolver dicha problemática. "Yo exijo que haya una mesa de diálogo y que nos digan quiénes son, este gobierno ya sabe, el gobierno de Esteban ya sabe quién hizo todo eso. Queremos que haya cárcel una vez que nosotros demandemos, que haya un seguimiento de la ruta del dinero porque no pudo haberse desaparecido". El docente aseguró también que los líderes del SNTE conocían lo anterior y que "no hicieron nada".