Maestros acusan al Gobierno de Durango de resolución 'a medias'

Hay descontento entre maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) debido a que el Gobierno de Durango "les resolvió a medias" pues no solo se trataba del adeudo de los bonos y la Compensación Nacional Única (CNU), sino también lo referente a aseguradoras, Fovi, Forte, Pensiones y dificultades para el pago de finiquitos, así como de jubilados y pensionados.

En redes sociales, el líder sindical Lorenzo Salazar Lozano sólo les informó que tras las protestas realizadas se cumplió el objetivo: "Sí nos pagaron los bonos correspondientes a la quincena 16, queda pendiente el que tradicionalmente se paga en la quincena 17 y que confirmamos ya, está incorporado. Gobierno cumplió con nuestra exigencia".

Además, invitó al magisterio a reanudar el servicio educativo ayer miércoles 14 de septiembre con la certeza de que el comité seguirá trabajando para encontrar solución a todos los pendientes.

Sin embargo, algunas personas en la página oficial de Facebook de la sección 44 le expresaron su inconformidad. "Profesor Lorenzo, el pago tardío de los bonos incompletos por cierto, es el menor de nuestros males. El verdadero daño está en (el) pago de intereses moratorios a financieras, riesgo de no estar protegidos por las aseguradoras, FOVI, Pensiones en quiebra, dificultades para el pago de finiquitos de personas que se jubilan y para rematar, pago tardío a jubilados que tanto presume, le enseñaron a luchar, creo que no aprendió bien.

Ahora en la tranquilidad de su oficina, sin que nadie le exija si da su flamante discurso lleno de demagogia y mentiras", "Incompleto pero llegó, qué triste que negocie nuestros derecho y no los defienda como debería de ser, recuerde que la educación no se negocia, se defiende", "¿Y cómo para cuándo se pondrá demanda al gobernador por todo lo que ha robado al magisterio?, ¿o será que son cómplices de los actos del mal manejo del magisterio y por eso no hacen nada?", "A mí no me pagaron completo", "Llegó la mitad de los bonos, no llegó completo".

SEGUIRÁN EN PARO DE LABORES

Al respecto, Juan Manuel Villarreal Moreno, miembro de la delegación D-II-13 de la sección 44 del SNTE y coordinador regional del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo) dijo que ellos están en desacuerdo con lo que declaró antier Salazar Lozano y que al menos en la escuela secundaria estatal "Simón Bolívar" de Gómez Palacio continuará el paro de labores.

"Hay mucho descontento, lamentablemente es tal el control que tiene el Sindicato en algunas escuelas que no les permiten a los maestros manifestarse. Los coordinadores por medio de los secretarios delegaciones tienen a la gente sometida, se le vino el mundo encima a Lorenzo y no dudamos que haya tenido un acuerdo en lo oscurito ahora que vino el presidente para que no haya ninguna repercusión con Aispuro hasta que entre el nuevo (gobernador)".

En su momento, la sección 44 señaló falta de pago de la Compensación Nacional Única (CNU) que se paga en dos emisiones. La primera en la segunda quincena del mes de enero y el resto en la segunda quincena de agosto, en esta última se tenían que pagar alrededor de 4 mil 820 pesos a los docentes y 3 mil 700 pesos para el personal de intendencia y personal administrativo. También un bono de 720 pesos de apoyo con motivo de la pandemia por la COVID-19 y otro bono de servicio educativo de 900 pesos.

Además, mencionaron que el Gobierno de Durango, de José Rosas Aispuro Torres tenía un adeudo de 200 millones de pesos a la Sección 44 del SNTE por concepto de créditos de FOVI, de FORTE, y pensiones, entre otros.