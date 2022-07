Planificación original del Santos se sigue sin alteraciones pese a bajas

Las bajas de Brian Lozano, Ismael Govea y Jordan Carrillo ya iniciado el Apertura 2022, así como el arribo del paraguayo Cecilio Domínguez, en nada han modificado la planificación original de Santos Laguna.

Así lo expresó su estratega Eduardo Fentanes, cuando se le cuestionó acerca de los imponderables que ha tenido que vivir en las primeras fechas de la campaña regular, donde la falta de resultados ya comienza a encender los focos de alerta.

"La llegada de Cecilio Domínguez se viene a posicionar como este volante por izquierda. En el ejercicio de inicio de torneo en donde se presentó a Brian Lozano (posición), ahora le corresponde a Cecilio. Esto nos mantiene en la posibilidad de jugar igual", dijo el timonel de los Guerreros.

Agregó que para el guaraní, son esos retos deportivos que se presentan al llegar a un club, los que motivan, es una revancha que él está buscando, al igual que el equipo albiverde, por lo acontecido el torneo pasado.

"Son los momentos deportivos que se viven, es mejor estar arriba y conseguir campeonatos, pero el deporte y el futbol es así, tener la capacidad de disfrutar ambas cosas para salir adelante, el reto y exigencia también tiene motivación, de la mano de la gente, que en el desarrollo del partido nos apoya y alienta, es para salir adelante" comentó.

DISPONIBLE

Adelantó que ya llegó el pase internacional de Cecilio, por lo que están en posibilidades de utilizarlo. "Ha trabajado, pero no ha jugado, solamente entrenando con cierta normalidad, lo vimos bien desde el martes, tiene un umbral de mejora, el jugar te da el 'timming' y ritmo de partido, ya después de una análisis veremos si lo tomamos en cuenta, darle minutos".

En cuanto a la ausencia de Govea, que emigró a los Xolos, informó que ahora trabajan en esa posición con el canterano Edgar Games, por lo que no los mueve ni la intención, ni nada con lo que buscan.

QUIERE GANAR

Fentanes dijo que conoce el estilo de los Rojinegros con Diego Cocca, el cual le ha dado resultados, por lo que en la semana estuvieron enfocados en depurar conceptos, mejorar rendimiento, pero siempre cuidando la pelota directa, la intención de juego detectada, priorizando conceptos.

Y de la hermandad que existe al pertenecer ambos equipos a Grupo Orlegi, la aceptó, pero dejó en claro que quieren quedarse con los tres puntos. "Seguro que sí, tenemos esas ganas de ganarlo, sumar de a tres en casa, sumar alegría en nuestra afición, estamos en la misma línea".

Se le cuestionó que en lo que va del campeonato, siempre les anotan primero, por lo que tienen que ir cuesta arriba, respondiendo que "trabajamos para eso, para marcar primero, es una circunstancia no favorable, pero el equipo tiene coraje y deseo, no se abandona con el gol en contra, va a la búsqueda y con la intención de corregir".

Complementó que están ajustando detalles defensivos para mantener el arco en cero, ya que así estarán más cerca de ganar un partido, de tener un buen funcionamiento defensivo y no recibir gol primero, por lo que trabajan a conciencia para lograr eso.

"Ha sido una semana seria y concentrada, que arrancó con autocrítica, se puso en un modo no festivo, pero tampoco de funeral de que ya está todo perdido. Carlos (Acevedo) lo externó muy bien hace días, de tener concentración, por eso los semblantes, el ver la mejora en ejercicios va llenando de confianza al jugador y cuerpo técnico para hacer un gran partido, en modo de enfocarse, en la mejora individual para hacerlo colectivo, pero el equipo está bien", apuntó.

Por otro lado, Fentanes no quiso opinar acerca de las declaraciones del presidente del club, Dante Elizalde, ya que no tiene el contexto de lo que dijo durante la semana, referente a los abonados y aficionados santistas.

EL CORONA, UNA FORTALEZA

Ante Atlas, los Guerreros buscan ser contundentes en el Corona, para sumar puntos que los posicionen en los primeros puestos de la clasificación.

"Hemos mantenido una fortaleza en casa, regularmente ha sido así, debemos aprovechar la localía y buscar ganar el domingo para ir emparejando los números al arranque del torneo"; dijo Fentanes, reconociendo que los Rojinegros también están urgidos del triunfo, luego de acumular dos derrotas consecutivas.

Es por ello que el estratega verdiblanco, dejó en claro que están enfocados en hacer un buen juego, retomar las cosas que se les han escapado, para poder ser consistentes y sumar de a tres puntos.

"Mantenernos fuertes en casa es primordial, sumar en casa, pero que el récord de puntos en casa siga siendo bueno, nos acercará a la posibilidad de llegar a liguilla, eso es importante"; señaló.

El no haber tenido actividad en la fecha doble sirvió para trabajar y enfocarse en otros aspectos. "Tuvimos una semana larga, para repasar y afinar cosas, se habló al interior, en cosas para corregir, se sacó provecho, pero los equipos en México estamos listos para las jornadas dobles, no es factor de merma y para Atlas no lo será, se planifica de acuerdo al calendario, así que lo aprovechamos muy bien repasando conceptos, esperando que la mejora se refleje desde el minuto uno".

Desde el pasado lunes por la tarde comenzaron a entrenar contenido tácticos, conceptos de origen que ya habían ensayado el torneo pasado y durante pretemporada, acerca de lo que se plantearon, donde fueron muy repetitivos para darles la idea y buscar que logren afianzarse y plasmarlo durante más tiempo en los partidos y no solo por momentos.

"Trabajamos cuatro conceptos básicos y los repasamos, como lo es la presión, ocupación de la cancha para ser más agresivos independientemente del sector, tener esa intensidad y entender que si es superada, nos ganan la espalda, además del sostenimiento de pelota, para llegar al arco rival con más claridad", enfatizó.

El técnico adelantó que hasta el domingo sabrán si contarán en la alineación con Matheus Dória, resentido de su tobillo derecho.

15

PARTIDOS

ha dirigido Fentanes a Santos, con marca de seis victorias, cuatro empates y cinco descalabros.