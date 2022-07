Santos evita cuestionamientos y presenta a Cecilio Domínguez sin prensa

Para evitar cualquier tipo de cuestionamientos de los representantes de los medios de comunicación, Santos Laguna presentó a su más reciente refuerzo del ya iniciado Apertura 2022 de la Liga MX, el paraguayo Cecilio Domínguez.

Y es que luego de que de su presidente ejecutivo, Dante Elizalde, estuviera en el ojo del huracán, por algunas declaraciones que no cayeron nada bien en los seguidores albiverdes, la presentación se realizó en redes sociales, sin interacción con periodistas, a quienes se les "avisó" 8 minutos antes de comenzar la tradicional ceremonia.

El mismo Elizalde, junto al técnico Eduardo Fentanes, el capitán Matheus Dória, que es duda para el duelo ante el Atlas del próximo domingo, así como otro de los refuerzos para la actual campaña, el argentino Juan Brunetta, le dieron la bienvenida al guaraní, que llegó a la Comarca el domingo por la tarde y firmó el lunes por la noche el contrato que lo vincula al club lagunero.

"Estoy muy contento de estar acá, quiero aportar en lo más que pueda al equipo y agradezco a todos por la bienvenida" dijo en la transmisión realizada a través de las plataformas digitales del club, alrededor del mediodía.

El sudamericano además alabó al club y sus instalaciones: "Me hablaron muy bien de Santos antes de arribar, y ahora que ya estoy acá, me di cuenta de que todo lo que me dijeron era cierto, sin duda alguna se superaron mis expectativas".

Domínguez, de 27 años de edad y quien ya ha sido campeón en la Liga MX con las Águilas del América y cuenta con trayectoria en Selecciones Nacionales, recibió el mensaje de bienvenida por parte de la directiva, cuerpo técnico y compañeros del equipo albiverde.

"Es un gusto tenerte aquí Cecilio, ya pudimos ser testigos de tu calidad y nos ilusiona muchísimo que estés aquí. Te felicito por la manera en la que llegas, sé que pones mucho en apuesta y destaco bastante eso. Aplaudo el sacrificio que haces, te puedo decir que quienes han tomado estos actos de valentía, jamás se han arrepentido de hacerlo" le dijo Dante.