¡Plan perfecto y barato! Las salas de cine de todo el país disminuirán sus precios

El cine se pone de gala al celebrar, por primera vez, en México la Fiesta del Cine los días 5, 6 y 7 de septiembre.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la taquilla del 25 al 31 de julio del 2022, las tres películas más taquilleras fueron: "Minions Nace un Villano", "Thor Amor y Trueno"; y "DC Liga de Súper Mascotas".

En todo el país, las salas de cine tendrán precio especial en toda su cartelera.

-Tradicional: $29 pesos

-Platino y VIP: $69 pesos

-IMAX, Dolby Atmos, 3D, 4DX o 4XD: $49 pesos

Las películas de estreno en esa semana:

-"Spiderman No way Home: The More Fun Stuff Version"

-"Vértigo"

-"Lecciones para canallas"

-"Mi dulce monstruo"

-"El sastre de la mafia"

Además, continuarán en cartelera las películas:

-"¡NOP!"

-"After: Amor infinito"

-"Dragon Ball SUPER: Super Hero"

-"Escalera al infierno y muchas más".

Las cadenas de cine que participan:

-Cinépolis

-Cinemex

-Cinebox

-Citicinemas

-Cinemagic

-Cinestar

-Cinetop

-Cinedot

Cada cadena de exhibición ofrecerá beneficios adicionales para el público que asista en esos días, como descuentos en dulcería y otras promociones.

La Fiesta del Cine se realiza desde hace varios años en España, Francia, Chile y Perú y, de acuerdo con Canacine, cada cadena de exhibición ofrecerá beneficios adicionales.

Los boletos de cine se encarecieron en promedio 5.9% en julio de este año frente al mismo mes de 2021, por debajo de la inflación general, cuya tasa fue de 8.2%, señalan cifras del Inegi.