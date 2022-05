Plan de precios de AMLO divide opiniones entre expertos

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el cual tiene por objetivo contener el incremento de precios en la canasta básica.

Obrador explicó que la estrategia no busca controlar los precios, sino que se trata de un acuerdo para garantizar que los productos de la canasta básica tengan un precio justo para las familias mexicanas.

"No es control de precios, vamos a garantizar precios de garantía, vamos a garantizar precios justos en los básicos", dijo.

TAMBIÉN LEE Plan antiinflacionario, medida neoliberal que resulta insuficiente: PAN

La bancada del partido político aseguró que el paquete representa una regresión de 30 años

Sin embargo, el paquete ha polarizado la opinión de empresarios, economistas y políticos, pues mientras unos celebran otros aseguran que el PACIC no será efectivo y es "ineficiente".

NO TIENE INTERÉS POLÍTICO: OBRADOR

Durante la presentación, Obrador rechazó que su plan para enfrentar la inflación tenga un interés político, pues señaló que una de sus preocupaciones es el alza en la inflación por lo que se debe de enfrentar, pues "problema que se soslaya, estalla".

El presidente afirmó que no se puede ser como las avestruces "meter la cabeza en la arena" para no enfrentar este problema.

"¿No tiene interés político?", se le preguntó. "No, no, no, es nuestra responsabilidad, tenemos que procurar enfrentar los problemas. Si me preguntan con toda sinceridad respondo, si me preguntan acerca de cuáles son mis preocupaciones de estos días, diría que entre las principales preocupaciones está la inflación, y he aprendido a lo largo de mi vida pública algo que se puede resumir en una frase "Problema que se soslaya, estalla".

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAQUETE?

López Obrador estuvo acompañado de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

En su participación, Ramírez de la O detalló que el plan se divide en cuatro ejes (Producción, Distribución, Comercio exterior y Otras medidas) y además mantiene, mediante subsidios, el precio de productos y combustibles por debajo de la inflación.

TAMBIÉN LEE Reserva Federal de EUA sube en 0.5 puntos los tipos de interés

El incremento es el doble de la que se publicó en marzo

Destacan los siguientes puntos:

*El plan tiene una duración estimada de seis meses.

*A través del PACIC se estabiliza el precio de la gasolina y el diésel por debajo del nivel de la inflación, esto gracias al aumento del precio del petróleo que exporta México.

*Se planteó el aumento en la producción de maíz, arroz y frijol a las empresas privadas, así como el aumento en la distribución de fertilizante, la cual pasaría de cuatro a nueve estados.

*Se elimina la cuota compensatoria para la importación de sulfato de amonio.

*Se fortalecerá la seguridad en las carreteras y se garantiza no aumentar los peajes en carreteras a cargo de Capufe, de la misma manera que no habrá aumento en tarifas ferroviarias.

*Se eliminan los aranceles a la importación de productos básicos e insumos.

*Habrá precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche, lo que afianzará la producción de estos alimentos.

*Telmex y Telcel mantendrán los precios de sus servicios de telefonía e internet por lo que resta del 2022; por su parte Bimbo anunció que el costo del pan blanco no crecerá antes de 2023.

CANASTA BÁSICA

El secretario de Hacienda precisó que el plan busca establecer precios fijos en los productos considerados de la canasta básica para evitar que la inflación afecte más el bolsillo de los mexicanos.

No obstante, precisó que de los 40 productos que conforman la canasta básica de la Profeco, solo 24 están incluidos en el plan (entre ellos aceite, azúcar, atún, cebolla, frijol, huevo), que son los que podrán mantener su precio en el país.

"Sabemos que hay otros productos en el índice sobre los que no vamos a poder incidir pero lo estamos haciendo en aproximadamente un tercio", dijo De la O.

Y detalló que los 24 productos de la canasta básica contemplados en el plan tendrán un precio estable por seis meses. Para ello, los empresarios y distribuidores podrán ajustar las presentaciones de alimentos, marcas y costos.

AGRADECE APOYO

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo de los empresarios al PACIC, para mantener precios justos y que "no se disparen los precios" de los alimentos básicos.

El titular del Ejecutivo federal destacó que las tiendas departamentales se suman al plan y en "general no hay abusos".

Obrador señaló que el ingeniero Carlos Slim de forma voluntaria se adhirió al plan, y detalló que el viernes pasado el empresario le mandó una tarjeta anunciado que ellos quería ayudar no aumentando el precio de los servicios telefónicos en este año.

"No tenemos problemas de otro tipo, para empezar hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad en el país, tenemos un país que ofrece condiciones para la inversión como pocos en el mundo, y se puede indagar y se puede probar, está creciendo la inversión extranjera, tenemos récord en creación de empleos más de 21 millones de trabajadores inscritos en el IMSS", refirió.