¿Piqué se va del Barcelona antes de usar la jersey de Shakira?

Gerard Piqué sorprendió a todos los aficionados del Barcelona luego de revelar que el próximo partido que enfrentará este sábado será el ultimó que jugará de su carrera.

A través de redes sociales el jugador comentó en un video: "Hace 25 años entre al Barcelona. Me fui y volví. El fútbol me ha dado todo. El Barcelona me dio todo. Ustedes, culers, me lo dieron todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barcelona no habría otro equipo. Y así será".

Tras esto, varios usuarios en redes sociales se preguntaron si el astro español había preferido irse antes de usar la camisa con el nombre de Shakira en su pecho, rescatando una anterior noticia que aseguraba que, tras un acuerdo del Barcelona y Spotify, en sus jerseys usarían los nombres de varios artistas en promoción, entre ellos el de la cantante colombiana.

Cabe mencionar que las imágenes que estaban circulando de redes sociales sobre cómo se vería la camiseta con el logo de Shakira no es oficial, además de que aún no se sabía qué día sería en el que el equipo español empezaría a implementar el diseño.