Pintor Guel Levi inaugurará exposición pictórica 'Silencio' en Torreón

El artista Guel Levi ha tenido la paciencia de trabajar su nueva exposición durante 30 años. En este lapsos se ha entregado a la exploración de la pintura minimalista, donde a través de la técnica del óleo ha podido trazarse un camino sobre el lienzo de su creación.

No ha dudado en nombrar a su nueva exposición Silencio, misma que será inaugurada este jueves 13 de octubre a las 19:00 horas, en el hotel Marriott de Torreón. En ella expondrá un total de 16 piezas, con distintas temáticas como la abstracción de la naturaleza y el empleo del collage.

“Es una muestra que tiene más de 30 años, que es creada hace más de 30 años, pero no estaba expuesta ni estaba a la venta al público”.

El pintor se estaciona en el óleo por su versatilidad y manejo, gracias a ella los colores pueden adecuarse a los intereses del autor. Durante estas más de tres décadas ha descubierto su traspaso hacia nuevas maneras de manipular el pincel y la paleta.

“Ha habido una evolución y de hecho, he descubierto como 12 formas de pintar en cuanto a texturas”.

Por último, el artista refirió que la muestra se llama Silencio debido a que el silencio es un elemento importante en sus momentos de soledad.

La muestra estará disponible hasta el lunes 17 de octubre.