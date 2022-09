¡Pin.... envidiosos! Chef Édgar Núñez culpa a influencers del bloqueo de su cuenta de Instagram

El chef Édgar Núñez, quien se volvió tendencia en redes sociales después de exhibir a una creadora de contenido que le pidió cenar gratis en uno de sus restaurantes a cambio de publicidad; acusó al gremio de influencers de unirse para bloquearle su cuenta personal de Instagram.

"No me van a creer, pero creo que los del gremio se unieron y me bloquearon mi cuenta de Instagram, síganme en mi perfil y a ver si me la desbloquean así. ¡Pinches envidiosos!", aseguró el Édgar Núnez a través de un video en Tiktok.

Y es que apenas el 04 de septiembre, el chef nuevamente exhibió a otra influencer que aseguró que "tragar gratis sí es un trabajo".