Pilar Rioja recibe emotivo homenaje por sus 90 años de vida

Pilar Rioja cumplió 90 años de vida. La maestra de las cuatro escuelas de danza española regresó al Teatro Isauro Martínez, a uno de sus escenarios predilectos, para presenciar el homenaje que La Laguna le realizó la noche de este jueves, en honor a su legado. El homenaje fue iniciativa del fotógrafo Eduardo Rioja, también sobrino de la maestra.

El programa de mano apuntó las 19:30 horas como inicio del evento. Tras la primera llamada, se proyectó un video homenaje con actores y filmado en los puntos más representativos de Torreón. Enseguida, se dio paso a otro video, pero ahora con actos representativos de la maestra (durante el homenaje se proyectaron distintos materiales audiovisuales donde Pilar Rioja da cátedra de su talento).

Se trató de una velada llena de danza, zapateo y castañuelas. En primera instancia, sobre el escenario aparecieron las alumnas de la Academia Rioja, quienes mostraron sus dotes con obras como Oroboy de David Dorantes, Concierto de castañuelas de Albinoni y Bach o la jota Viva Navarra.

(FOTO: ERICK SOTOMAYOR)

Por su parte, los bailarines Jenaro Sosa y Rocío Maza ostentaron actos de gran dificultad técnica y estética expresiva. En diferentes instancias, actuaron como solistas y en conjunto, para deleitar al respetable con el gran dominio de sus cuerpos, su sentido rítmico y manejo del vestuario.

En la parte final, el guitarrista José Luis Negrete acompañó a Sosa y Maza, en las piezas Guajira y Farruca, respectivamente, para desde el rasgueo de sus seis cuerdas armonizar el andar de los bailarines por el histórico escenario del TIM. Enseguida, el telón bajó un momento para preparar la sorpresa de la noche.

AGRADECIMIENTO

El telón se levantó tras el homenaje. Allí apareció ella, vestida de negro con chal blanco, gafas oscuras, derrochando una elegancia que sólo puede habitar en su persona. La acompañaron los artistas partícipes de la ceremonia, el escultor José Luis Ponce, el gerente general de Cimaco Alfredo Murra Farrús, así como familiares, autoridades y demás miembros de la organización.

Pilar se entregó al aplauso del público que presenció el espectáculo. Se les reverenció desde el asiento. Ella misma fue entrega total. Levantó el rostro y sonrió.

"Buenas noches a todos. Estoy feliz de estar aquí con todos ustedes, con todos los que me han ayudado. Le agradezco a mi sobrino Eduardo todo lo que ha hecho con este homenaje y la presea no se diga. Estoy feliz de estar aquí en Torreón, en mi tierra, que siempre la he querido".

(FOTO: ERICK SOTOMAYOR)

La llamada "María Callas de la danza" festejó también 85 años de carrera artística. Desde sus primeros años actuando en la Iglesia del Perpetuo Socorro, pasando por recintos locales como el Teatro Princesa o el propio Teatro Isauro Martínez, conquistando la Ciudad de México, para luego recorrer Nueva York, Viena, Moscú, Madrid y otros destinos del mundo, Pilar es una con el escenario.

El tiempo la obligó a dejar las presentaciones a los 80 años, pero ella se mantiene activa, creando coreografías, capacitando a sus alumnos, escribiendo textos sobre la danza y el mestizaje que espera convertir en un futuro libro. Se sabe portadora de un legado, pero no pierde su sencillez y agradece, siempre agradece.

Como parte del homenaje, el escultor José Luis Ponce develó una presea con la figura de Pilar. El artista se empapó con varias fotografías tomadas por Eduardo Rioja y decidió inmortalizarla en una de sus posturas más emblemáticas, aquella donde alza sus manos al cielo, en señal de entrega al finalizar sus presentaciones.

Antes del evento, también fue obsequiado el libro fotográfico Pilar Rioja; Remembranzas, con la autoría de Eduardo Rioja.