Piden rehabilitar señales de tránsito para evitar accidentes en zonas escolares en Coahuila

Con objeto de evitar y reducir los accidentes en zonas escolares, el Congreso del Estado exhortará a los 38 Municipios del Estado, para que en coordinación con padres de familia lleven a cabo la rehabilitación de señales de tránsito en esas zonas.

Lo anterior tras un punto de acuerdo para hacer esta petición, el cual fue presentado por la diputada Teresa de Jesús Meraz García, y aprobado en forma unánime por diputados y diputadas durante la novena sesión del Segundo Periodo Ordinario de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado.

Diputada Teresa de Jesús Meraz García.

En el pleno, expuso como motivos el hecho de que diariamente miles de alumnos asisten a clases caminando, en bicicleta, autobús o automóvil, lo que ocasiona una actividad constante en las zonas escolares en las mañanas y por las tardes.

Ante ello, consideró fundamental que los conductores tengan conocimiento de los límites de velocidad para que la disminuyan en vías de alto riesgo para los alumnos, y con ello fortalecer la seguridad vial en zonas escolares.

Dijo que las estadísticas indican que los riesgos de accidentes ocurren con mayor frecuencia entre las 8:00 y 9:00 horas, así como entre las 13:00 y 15:00 horas, horarios del inicio y fin de las actividades en las instituciones educativas, en el turno matutino.

Advirtió que no solo son las prisas para no llegar tarde, sino también por las constantes aglomeraciones que muchos padres de familia ocasionan con sus vehículos, a pesar de los esfuerzos de las autoridades escolares de facilitar y favorecer la fluidez y la seguridad de los alumnos, sino que además, en muchas zonas escolares no hay señalamientos de límites de velocidad y tampoco de que es una zona escolar, y los que hay, se encuentran muy deteriorados.