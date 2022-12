Piden concesionar aeropuerto Plan de Guadalupe

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila informó que es urgente que se cuente con un aeropuerto que cuente con vuelos, por lo que es importante que este sea concesionado.

"Saltillo es la segunda ciudad más competitiva según el IMCCO, pero cómo si no tenemos aeropuerto. Cómo podemos tener una ciudad competitiva sin no tenemos aeropuerto", dijo Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la asociación. Indicó que se tiene empresas como Chrysler, Mabe, Magna, John Deere, sin embargo no se tiene un aeropuerto.

"La gente que se dedica a los parques industriales ha invertido mucho dinero y qué pasa que no se le ha metido dinero al aeropuerto", dijo. Añadió que Monclova lleva una gran ventaja, pues ha logrado traer otras aerolíneas.

"Ya concesiónenlo a la gente que le sabe, a los que realmente operan un aeropuerto para que lo hagan crecer y que la región crezca", indicó.

Asimismo, señaló que por lo anterior es necesario hablar sobre el tema con el secretario de Fomento Económico, Claudio Bress y así realice acciones para que Coahuila sea más competitivo.

Destacó que es necesario que dé facilidades para que inviertan aerolíneas en el aeropuerto.

"No tenemos puerto además ningún puerto internacional, pues consideran que se tiene a Monterrey a una hora", dijo.

No obstante, destacó que es necesario que Coahuila cuente con su propio aeropuerto de vuelos.

Resaltó que optar por otros aeropuertos es invertir más tiempo y dinero para realizar viajes.

Por ultimo, lamentó que hasta la fecha no se ha logrado concretar vuelos con la aerolínea TAR y no se hará tampoco en el año 2023.

Concesión

La AMHMC informó que es urgente que se cuente con un aeropuerto que cuente con vuelos.

*Cuestionan que cómo Saltillo puede ser una ciudad competitiva si no tiene aeropuerto.

*Monclova ha logrado integrar a otras aerolíneas, por lo que señalan, tiene una gran ventaja.

*Ven necesario reunirse con el secretario de Economía del Estado, para hablar sobre el tema.