Piden apoyo para buscar al joven Even en Torreón

Familiares del joven Even Cerda Gómez se manifestaron ayer miércoles por la tarde en accesos de la presidencia municipal de Torreón, solicitando una audiencia con el alcalde Román Alberto Cepeda, a quien le buscan pedir personalmente su apoyo para agilizar las acciones de búsqueda de su familiar, de quien presumen, tuvo contacto por última vez con patrulleros de la Policía Municipal en el sector sur de la ciudad.

José Luis, familiar político del joven, aseguró que Even fue visto por última vez el pasado sábado 21 de mayo en la colonia Campo Nuevo Zaragoza, sitio desde el que envió un mensaje advirtiendo a sus familiares que si no respondía el teléfono celular en las próximas horas, acudieran a buscarlo, situación que finalmente ocurrió, pues sus seres queridos ya no obtuvieron ninguna respuesta en los días siguientes, ante lo cual decidieron movilizarse a la Fiscalía General del Estado y la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

José Luis además señaló que buscan evitar la burocracia en los procesos de búsqueda y localización del joven Even, toda vez que en la Fiscalía les han avisado que para proceder a la ubicación de la última conexión de su teléfono celular deben ejecutar la maniobra conocida como "Sábana", la cual puede tomar hasta varios días, en los que pueden ocurrir muchas cosas en contra del propio joven.

BÚSQUEDA CON INFORMACIÓN DE DSPM

También señaló que durante el martes, acudieron ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal para demandar una revisión de celdas y de bitácoras respecto a las detenciones más recientes, a lo cual accedió la autoridad, sin que la propia familia haya podido confirmar que Even haya sido detenido por los agentes preventivos.

La familia del joven desaparecido fue atendida ayer mismo por personal municipal en el propio acceso de la presidencia; no obstante, señalaron que mantendrán su exigencia a las autoridades de todos los niveles para que se puedan dar resultados respecto a las acciones de búsqueda de Even, con miras a que pueda darse su ubicación sano y salvo.

COLABORACIÓN

Con la finalidad de coadyuvar con la familia de Even, cuyo paradero se desconoce desde las primeras horas del sábado 21 de mayo, familiares del joven, acompañados por el visitador itinerante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, fueron recibidos por el director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, César Antonio Perales Esparza, quien les brindó las herramientas y tecnología con que cuenta la corporación para dar con el paradero de Even.

Los padres de Even, Isabel Cristina Gómez y Mauro Armando Cerda, se mostraron agradecidos por la disposición de las autoridades de Seguridad Pública para atender su petición y señalaron que de ser necesario regresarán para darle seguimiento a su caso.

En este mismo sentido, la Dirección de Seguridad Pública Municipal quedó a la disposición de los familiares de la persona en mención para seguir coadyuvando con lo que sea necesario. Asimismo, las autoridades correspondientes también cooperarán en coordinación con los diferentes órdenes de seguridad para garantizar que se dé un debido seguimiento a este caso.

Esta situación se deriva de la manifestación que familiares y amigos de Even realizaron la tarde del martes sobre el bulevar Revolución a la altura de la calzada Colón de Torreón, donde se apostaron con pancartas para exigir información de su paradero, ya que presuntamente agentes de la Dirección de Seguridad Pública lo habían detenido la noche del sábado en la colonia Campo Nuevo Zaragoza y no lo encontraban.