Pide organización a FGE de Coahuila que investigue estafas por regularizaciones de autos fraudulentas

Los fraudes a través de Internet con supuestas regularizaciones de vehículos “chocolate” deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), pero las víctimas necesitan formalizar la denuncia ante el Ministerio Público.

Mario Garza Pérez, dirigente de la organización Frente Cardenista, afirmó que muchas personas han sido estafaras con sumas que van de dos mil 500 hasta los 15 mil pesos.

Sostuvo que se puede seguir la ruta del dinero, identificar a los dueños de las cuentas bancarias que recibieron los depósitos y proceder contra ellos.

Señaló que es delicada la situación, porque la gente está poniéndose nerviosa ya que no inicia la regularización de vehículos en Monclova en la región centro y la fecha para la culminación del decreto cada día está más próxima, y desesperada busca alternativas para no quedarse fuera el programa.

Coincidió con lo declarado por el Recaudador de Rentas de la región centro, Pablo González González, quien pidió a la ciudadanía que no deposite dinero, que no se asesore en páginas de Internet, y que verifique a los sitios web en los que ingresa, para constatar que sean portales oficiales de gobierno, y no piratas.

El dirigente cardenista recomendó a los dueños de automóviles “chocolate” que acudan a Recaudación de Rentas del Estado para que ahí sean asesorados sobre cómo, dónde y cuándo podrán realizar el trámite del vehículo que quieren regularizar.

Dijo que la organización que él encabeza también ofrece asesoría para los trámites y gestión sin costo alguno.

Señaló que tienen preferencia los usuarios afiliados al organismo, pero sostuvo que todos los dueños de unidades automotrices “chuecas” pueden acudir a sus oficinas y contar con el apoyo necesario sin que tengan que realizar algún pago por honorarios.

Agregó que no recibirá dinero la organización, y se le pedirá al dueño del vehículo que él mismo realice los pagos en las instituciones que el gobierno estableció, que son cuentas bancarias.

En este punto señaló que es importante que verifiquen a nombre de quién está la cuenta bancaria, para evitar que por ahí puedan ser estafados.