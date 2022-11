Pide Mejía Berdeja a Armando Guadiana y Fernando Salazar declinar a su favor

Tras llevarse a cabo una rueda de prensa, fue dado a conocer que Ricardo Mejía Berdeja, aspirante a la gubernatura por Morena, pidió a Luis Fernando Salazar y a Armando Guadiana Tijerina que declinaran a su favor, situación que ambos rechazaron.

Fue el día de hoy que se llevó a cabo una rueda de prensa en el Restaurante Mesón Principal, ubicado en Blvd. Venustiano Carranza.

En ésta manifestaron que convocaron para demostrar la unidad interna, al mismo tiempo que invitaron a Mejía Berdeja y a Reyes Flores Hurtado a unirse.

(EL SIGLO COAHUILA)

“Queríamos una cosa de unidad, a lo mejor no pudieron venir porque era día de trabajo, pero podían haber pedido licencia un día sin goce de sueldo, y pueden venir de acuerdo con la ley”, expresó el senador.

Por otro lado, Armando Guadiana reveló que Mejía Berdeja les ha pedido declinar.

“Yo no he pedido que decline a nadie; mí me pidieron que declinara, a Luis Fernando lo sé porque me lo comentó, y le dije que hay que llegar hasta el final y luego unirnos en trabajo común como debe ser en una lucha partidista de altura”, resaltó.

Por su parte Luis Fernando resaltó que todos tienen derecho a participar.

“Jamás pretendimos uno del otro decirnos hazte a un lado porque así como tengo derecho yo, lo tiene y el compañero Mejía y los otros nueve compañeros que se registraron. Es difícil aceptar que alguien te diga declina, cuando indicadores propios y públicos manejan como punteros al senador y a un servidor”, resaltó.

Luis Fernando manifestó que el objetivo de ambos es llegar hasta el final.

“No tiene sentido declinar: el sentido es aceptar el resultado de quien gane la encuesta”, destacó.