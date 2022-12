Pide Coparmex a candidatos hacer hincapié en la seguridad en Coahuila

Ante el próximo proceso electoral, el presidente de COPARMEX Coahuila Región Sureste, Roberto Cabello Elizondo, sostuvo que uno de los temas principales para el sector empresarial es la parte de la seguridad, lo cual será una de las peticiones para el próximo gobierno estatal.

“Desde COPARMEX también lo que hemos hechos tanto a nivel nacional como local es pedir algunas acciones a los candidatos, el que sea, dentro de los partidos, nosotros somos altamente políticos pero apartidistas, entonces cada partido tendrá sus proceso, lo que pedimos es que tanto los candidatos a gobernador y al gobierno que sigue, ver los temas como la parte de seguridad, fomento económico, la parte laboral, creemos que todo eso lo tenemos y no hay que dar un paso atrás si no ver como seguimos mejorando”, sostuvo.

Dijo que el tema más importante para el sector industrial es como mantener la seguridad, y en ese tema en Coahuila al parecer está muy bien, lo cual atrae más inversiones.

“La parte laboral también en la Región Sureste hemos tenido muchas inversiones, estamos en la parte de capacitaciones y toda la parte de las ferias de empleo, ya que si se necesita mucha mano de obra en la Región Sureste”, concluyó.