Pide comunidad LGBT+ que se cancele el programa Me caigo de risa tras 'chiste de mal gusto'

Aunque el programa Me caigo de risa ha trascendido por su divertido contenido, esta vez ha sido objeto de crítica.

El pasado lunes, comenzó la nueva entrega de dicho proyecto liderado por Faisy y justo ha sido él, quien cayó de la gracia de la comunidad LGBT+.

La emisión presentó su sección llamada Ni sí, ni no y fue ahí en donde Faisy dijo un chiste que a dicha comunidad no le pareció.

En el segmento, el presentador exclamó que Mariana Echeverría ocultaba un misterioso secreto.

“Que Mariana Echeverría en realidad es hombre. Me enteré por ahí que tiene lo que tiene un hombre, que no tiene lo que tiene una mujer”, pronunció.

Sus palabras, de inmediato causaron eco entre varios usuarios de las redes e influencers, como el caso de la youtuber trans, Ophelia Pastrana.

“Me dicen de producción*** checa audífono *** Que solo existe UN chiste de la gente trans. Sí si, el mismo que usaban en 1986.”, posteó y dedicó un hilo en Twitter.

“Ya a esta altura ni pa’ qué quejarse de la transfobia o la violencia o que se están burlando desde su privilegio de una población altamente vulnerada, sino de que… jijo. Está bien de kínder el nivel de la comedia caray, pero bueno.

“Acá me hago a un lado y me mantengo al tanto a que hagan su episodio de seguimiento pidiendo perdón, ese que hacen con alguna persona trans invitada que muy pacientemente les dice ‘porfa no usen su plataforma para fomentar la violencia’.Acá me siento. Relax”.

A quien tampoco le pareció lo dicho por Faisy fue a la comediante, La tía sonrisas, quien despotricó en contra del programa.

“Que desgaste, lo peor es que la producción ya lo hace con alevosía y ventaja. Es un programa que se grabó, seguro hace meses, pero como fue el estreno de la nueva temporada su estrategia basura y básica fue ‘hagamos polémica para generar raiting, ya luego hacemos un comunicado”, aseguró.

Además de los mencionados, diversos usuarios se mostraron inconformes con Faisy.