Pide alcalde de Saltillo evitar viajar a Zacatecas si no es necesario

Tras los hechos de violencia que se han registrado en el vecino estado de Zacatecas en las últimas horas, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, además de recomendar no viajar a este, aseguro que se mantiene el blindaje en la capital coahuilense.

En ese sentido, el munícipe saltillense dijo que la recomendación es que de ser posible no viajen, y si lo tienen que hacer que lo hagan de día, pues al menos en la parte de Coahuila se está seguro, ya que se está previendo seguridad.

“Pero más allá nosotros no podemos garantizarlo, todos los días están pasando cosas complicadas, se observa que no hay un control adecuado, y lo que nosotros queremos es que no pase eso en Saltillo, por eso vamos a hacer lo que sea necesario para que no pase”, sostuvo.

Recordó que se cuenta con una coordinación plena no solo con el estado, también con todas las diferentes oficinas que tiene que ver con seguridad, llamase SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Centro de Investigación Nacional, entre otros, con los que están permanentemente reuniéndose cada viernes, además de definir las acciones a realizar con mucho éxito.

Asimismo, recordó que esta construcción el cuartel en ejido La Ventura, y se pretende construir un fuerte militar en la frontera con Zacatecas.

“No podemos dejar de invertir y de incorporar gente, aquí en La Ventura ya incorporamos las cámaras, que son de las ultimas que se instalaron en Saltillo, de las más de 200 que se compraron, ya las incorporamos en La Ventura, ya están funcionado, yo personalmente el sábado las vi”, concluyó.