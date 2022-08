Pianista lagunero Ricardo Acosta percibe a la música como su primer idioma

“La música es mi primer idioma”, indica el pianista lagunero Ricardo Acosta, quien visita Torreón tras culminar en Suiza sus estudios de maestría en pedagogía musical. Su frase impacta y sincera, pues desde niño estuvo fue rodeado por la sonoridad de la música clásica gracias a la infinidad de vinilos que sus padres reproducían en una vieja tornamesa.

“Crecí en una casa donde se oía la Novena Sinfonía de Beethoven. No me acuerdo de estar vivo y no conocer el Himno a la Alegría. Era casi inevitable que me fuera por la música, porque había tanta y estuve expuesto desde pequeño”.

Instruido en materia musical por la pianista Mariana Chabukiani, Acosta fraguó su camino con talento, técnica y disciplina. Esto le permitió viajar a Nueva York para estudiar en la Eastman School of Music y años más tarde, trasladarse Berna, Suiza, donde desde 2020 es profesor de piano en el Konservatorium Bern.

Al igual que su mentora, Acosta se ha interesado por seguir el camino de la pedagogía y compartir sus conocimientos adquiridos tras estancias en distintas partes del mundo. Durante la pandemia, el lagunero instauró en su cuenta de YouTube un programa titulado Juevecitos de Música, donde imparte clases magistrales de manera gratuita sobre compositores y obras musicales.

“La pedagogía es acercar a la gente al piano, al instrumento que quieran aprender o, en el caso de los Juevecitos, a la música, porque la música tiene un poco el estigma de que es aburrida o para gente de cierto estatus social. La verdad es que no, es más compleja pero no quiere decir que no se pueda entender. Y las herramientas que una necesita para entenderla, es simplemente abrir los oídos y sentir verdaderamente lo que sucede”.

En este rubro, el hecho de estar sobre el escenario también puede fungir como una práctica pedagógica, pues en ocasiones un concierto es la primera aproximación de una persona hacia la música.

Presentación

Para el pianista, el retorno a los escenarios laguneros representa ante todo una paz mental. Manifiesta sentir el cariño, respeto e interés de los suyos, tanto en el público como en la orquesta. Se dice rodeado de amistades y entusiasmado por el repertorio que dirigirá y ejecutará la noche de este viernes 12 de agosto, cuando en punto de las 20:30 horas acompañe a la Camerata de Coahuila en el Teatro Isauro Martínez (TIM), dentro de su primer concierto de la temporada Otoño-Invierno 2022.

En primera instancia, Acosta dirigirá e interpretará desde su instrumento el Concierto para piano No. 4 de Beethoven, pieza que recuerda se encontraba en algún disco de la hemeroteca de sus padres. “Les decía a los músicos que, por ejemplo, el concierto de Beethoven es como si el sol te estuviera dando en la cara, encandilándote por 40 minutos, así de bella es la pieza”.

Posteriormente, en la segunda parte del programa, el lagunero subirá al estrado para tomar la batuta y dirigir el Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy y la suite Mi madre, la oca de Maurice Ravel.

El concierto se repetirá este domingo 14 a las 12:00 horas, también en el TIM. Los boletos ya están disponibles en taquilla.