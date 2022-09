Pianista lagunero Dassaev Tagle es aceptado en prestigiosa escuela de Alemania

Tiene 23 años. Es otro de los pianistas forjados bajo la instrucción de la maestra Mariana Chabukiani y. a pesar de su corta edad, ya tiene experiencia en Europa. Hace cinco años, tras ganar una serie de concursos nacionales de piano, Rodolfo Dassaev Tagle Mesta cruzó el océano Atlántico para realizar sus estudios técnicos en Bydgoszcz, Polonia, con la profesora Agata Nowakowska-Gumiela. El lagunero recuerda su estancia, dice que en ese país todos son fanáticos de Frédéric Chopin.

“Es un compositor súper reconocido, todos lo aman en Polonia. Es como aquí Moncayo con el Huapango o Manuel M. Ponce, Chopin es lo mismo en Polonia, ¡incluso más! El aeropuerto se llama Chopin, la universidad se llama Chopin, a todos les encanta por allá”.

El joven tiene presente que ser artista, más que en un final, consiste en un camino, un proceso que debe trabajarse con la paciencia y el ojo detallista de un escultor. Lo entiende desde los siete años, cuando su madre lo llevó al Instituto de Música Santa Cecilia, en la colonia Las Julietas de Torreón. Dassaev considera que él eligió al piano como su instrumento y no viceversa, aunque confiesa que al principio no le agradaba del todo. El flechazo se gestó gracias a un preludio de Johann Sebastian Bach.

“El piano me da complejidad armónica y sonora. Otros instrumentos tienen una sola línea, digamos vocal o melódica, y el piano es muy rico, en el sentido de que puedes hacer cuatro o cinco melodías al mismo tiempo. Eso es algo muy hermoso, me encanta”.

Tras regresar de Polonia, Dassaev Tagle aplicó sus conocimientos adquiridos en proyectos que se le fueron presentando en la Comarca Lagunera, al grado de colaborar con la Camerata de Coahuila.

Perfil

Tagle Mesta está sumamente interesado en el arte operístico. La expresión máxima del oficio dramático le parece un formato de gran complejidad. En él, la música y el teatro se hacen uno, mientras se tratan los temas que sacuden a las fibras más profundas de la esencia humana.

“De por sí, la música trae muchas emociones, ya es demasiado contrastante, es un mundo. La ópera es, aparte, artes escénicas, convivir, trabajar con gente y a mí se me hace todavía una expresión más elevada que la música, porque contiene a todas las artes: el teatro, la música, a veces hay danza, escenografía”.

Este interés le ha instado a trabajar como pianista correpetidor en producciones como La bohème o Tosca de Puccini, La flauta mágica de Mozart o Carmina Burana de Carl Orff.

“Un correpetidor es la persona que se encarga, en una ópera, de ensayar a los cantantes antes de ir con la orquesta. Tiene que tocar las partes de la orquesta y además saber las partes vocales . Efectivamente, en Camerata, trabajé con los coros de las escuelas cuando hicieron Carmina Burana o la Misa in tempori belle de Haydn. Desde los 15 o 16 años empecé con La flauta Mágica, me trocó estar con los solistas que vinieron”.

Nueva aventura en Berlín

El lagunero siempre tuvo en claro que regresaría a Europa para continuar con sus estudios de licenciatura. En su primera instancia no pudo hacerlo en Polonia, pues las universidades europeas no son gratuitas para los extranjeros. Sólo hay dos países que forman la excepción: Alemania y Austria. Así que Dassaev Tagle ahorró lo más que pudo y volvió a volar hacia el Viejo Continente para realizar audiciones en Berlín y Dresde.

A pesar del esfuerzo y capital invertido, Dassaev Tagle desconfiaba de su interpretación en las audiciones, por lo que no esperaba ser seleccionado. Aprovechó la estancia para visitar a sus viejos amigos en Polonia y en eso recibió un correo electrónico en su teléfono: la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín le dijo que sí.

“En Berlín fue una audición muy difícil. Sentí que me fue mejor en la otra ciudad, en Dresde, pero afortunadamente salí. De hecho fue el examen más largo, porque era por dos rondas, más aparte la ronda en línea y había un jurado más grande, como de 10 o 15 personas. Tuve preguntas de todo, tenía que acompañar, incluso tuve que ensayar ahí mismo a cantantes que no conocía. No esperaba nada de eso”.

El lagunero será el único aceptado para estudiar la especialidad de correpetidor y a partir de octubre comenzará sus estudios. Para continuar con el financiamiento de su estancia, el lagunero ha organizado un concierto en Torreón que se celebrará el próximo miércoles 7 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Salvador Novo del Instituto de Música de Coahuila (INMUS).

Para este concierto, los boletos tienen un precio de 200 pesos por persona. El repertorio incluirá la participación de los tenores Octavio Rivas y Pablo Falcón con obras de ópera italiana y zarzuela.