Pese a señalamientos, PRI no impone perfil rumbo a elección: Verónica Martínez

La senadora de Coahuila y presidenta del PRI Torreón, Verónica Martínez, afirmó que, pese a los señalamientos de la oposición en el estado, su partido no está imponiendo a ningún perfil rumbo a la elección del próximo año, esto en referencia al secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, quien actualmente es el encargado de la estrategia de apoyos sociales "Mejora Coahuila".

Fue durante este miércoles que Martínez atendió una entrevista de El Siglo de Torreón, durante su intervención destacó las condiciones con las que cuenta su partido para hacer frente a las elecciones de 2023, en las cuales se habrá de renovar la silla del Gobierno de Coahuila y para la cual se anticipa ya un enfrentamiento entre Morena y sus aliados, así como de una posible alianza PRI-PAN-PRD.

"Yo lo que les puedo decir es que en el PRI nos pondremos de acuerdo con esta convocatoria abierta que ya mencionamos, que Manolo Jiménez pues es nuestro secretario de Desarrollo Social, que está abanderando un programa importante que se llama 'Mejora Coahuila', pues que no le gusta a muchos porque se está trabajando cerca de la gente, porque se está respondiendo a las problemáticas que hoy tienen a los ciudadanos, porque se está invirtiendo en infraestructura, porque se están dando apoyos sociales, eso es lo que a veces no les gusta, por eso creo que desafortunadamente la grilla va avanzando hacia otro lado".

En ese escenario habló también del llamado "factor Morena" en Coahuila, mismo al que desestimó debido a las divisiones internas que existen en ese instituto político, así como al hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará visible en la boleta electoral.

Señaló que "no es lo mismo cuando AMLO va o no va en la boleta, nuestro presidente de la república tiene un arrastre personal y no todos los que apoyan al presidente de la república militan o son partidistas de Morena, esa es la primera reflexión, la segunda, en la elección pasada que fue hace unos meses, decían que Morena ganaría todos los estados de la República, ahí les demostramos que no fue así, en Durango decían que ya estaba pactada la elección, que la gente ya no quería al PRI, que iba a ganar Morena y pues demostramos nuevamente que, bien organizados y trabajando cercano a la gente, con buenos candidatos, podemos mantener la confianza de la gente", precisó Martínez.