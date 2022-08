Pese a elevada publicidad, desconocen a la alcaldesa de Gómez Palacio

Aunque las autoridades municipales han insistido en la difícil situación financiera por la que atraviesa el Municipio a causa del retraso en el pago de participaciones -desde el inicio de la administración municipal- el Ayuntamiento ha estado pagando facturas elevadas por concepto de "publicidad" para el Municipio, que representa un gasto de no menos de 200 mil pesos por mes (más de 2 millones de pesos por año), con un proveedor que no cumple con el principio de máxima publicidad. En este sentido, pese a los gastos en el rubro, la gente de Gómez Palacio al día de hoy no sabe cómo se llama la alcaldesa que los ha gobernado por 9 meses, de acuerdo a una encuesta realizada en días pasados por esta casa editora.

El proveedor es el mismo con el que la Dirección de Comunicación Social mandó imprimir las primeras 3 mil gacetas municipales (son varios proveedores con los que mandó imprimir 3 mil gacetas en un mes) a un costo de casi medio millón de pesos en Marzo del 2021.

Dicho proveedor es un medio local que circula dos veces al mes, que no tiene voceadores, ni se encuentra en puestos de revistas, pues su circulación se limita a las oficinas gubernamentales y en consecuencia tampoco cumple con el principio de "mayor difusión", mediante el cual la Dirección de Comunicación Social justifica la salida de estos recursos públicos.

GASTO

Según consta en facturas en poder de El Siglo de Torreón el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través del área correspondiente, autorizaba mensualmente el pago de 10 mil ejemplares de la revista mensual con el mismo medio de comunicación por un costo de 208 mil 800 pesos cada mes.

Además, en ocasiones la dirección de Comunicación Social, a cargo de Teresa González Carranza, que es el área administrativa encargada de contratar estos servicios, consideraba necesario contratar publicidad adicional al impreso mediante difusión digital con el mismo medio de comunicación, que postea de una a dos noticias del Municipio de Gómez Palacio a la semana; publicidad por la cual se pagaba del erario público una cantidad aproximada de 70 mil pesos adicionales a lo ya mencionado.

Por ejemplo, en noviembre del 2020, el mismo medio facturó "publicidad" del Ayuntamiento en El Periódico de La Comarca, correspondiente al mes de octubre de 2020" por 81 mil 200 pesos, pero ese mismo mes se facturaron otros 69 mil 600 pesos por publicidad digital con el mismo proveedor. Esa tendencia se repitió varias veces e incluso todavía en Junio de este 2022, el proveedor facturó 98 mil 600 pesos (folio fiscal 17566B01-937C-487B-B5D6-F31A3D545644) por concepto de "campaña de Salud, campaña de Protección Civil".

Estas son solo algunas de las facturas en poder de El Siglo de Torreón de las contrataciones autorizadas por Comunicación Social.

