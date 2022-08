¿Quién es la alcaldesa? En Gómez Palacio la gente no sabe

Ni en Gómez Palacio conocen a la alcaldesa Anabelle Gutiérrez Ibarra. En esta ciudad actualmente la gente no sabe quién los ha gobernado por nueve meses; ni siquiera los que trabajan a unas cuadras de la propia Presidencia Municipal, en la avenida Madero.

El Siglo de Torreón realizó un breve sondeo al azar en diferentes zonas del municipio de Gómez Palacio en el perímetro comprendido entre el bulevar Miguel Alemán y la calle Independencia, a unas cuadras de la Presidencia Municipal.

De 10 personas solo una supo cómo se llama la alcaldesa. La mayoría no sabía o respondían que la alcaldesa actual era Marina Vitela. Otras pensaban que ya había entrado en funciones la alcaldesa electa, Leticia Herrera.

Fue el 25 de noviembre del año pasado cuando la entonces presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, solicitó licencia para separarse del cargo y contender a través de Morena por la gubernatura de Durango. Como alcaldesa sustituta dejó a Anabelle Gutiérrez. En nueve meses la alcaldesa Anabelle Gutiérrez no realizó alguna acción por la cual la recuerde la ciudadanía y, en cambio, manejó un bajo perfil.

Tampoco en las sesiones de Cabildo ejerce un papel protagónico a menos que se trate de aprobar algún punto de acuerdo ante lo cual su participación se limita a decir: "A favor".

SONDEO

Las personas que participaron en el sondeo respondieron a la siguiente pregunta: ¿Cómo se llama la alcaldesa actual?

Un hombre dijo "no sé", otro hombre dijo con mucha seguridad que la alcaldesa era Leticia Herrera y al preguntarle respecto a la actual dijo: "Marina Vitela". Otra mujer también aseguró que la alcaldesa actual era Leticia Herrera como primera respuesta, pero al preguntar nuevamente si la actual dijo "Acaba de tomar posesión el lunes" y esa misma mujer no supo quién era la alcaldesa que estaba antes.

Otra mujer dijo que da lo mismo saber quién es: "Yo no sé ni quien ganó o quien perdió. Yo supe que eran elecciones. Quien haya ganado de todos modos es la misma. Uno no gana nada. Al menos yo no gano nada. Que gane el PRI, el PAN, el partido que sea, el que gane es la misma, estamos en el mismo pozo, (Morena) es igual es parejo".

Otro entrevistado dijo: "No recuerdo el nombre, es la sustituta". Otro mas respondió: "Marina Vitela". Los siguientes tres entrevistados dijeron que no sabían y otros tres jóvenes estudiantes parecían adivinar si era Marina Vitela o Leticia Herrera. Otro mas respondió que Marina Vitela.

Un señor respondió "era Marina Vitela pero ya no esta ¿no? No, no sé, ¿Usted si sabe? Yo no se quién es pero va a entrar Leticia Herrera, a ver qué hace ella... puros corajes".

Otro hombre dijo "ahorita no se sabe ni quién es", y criticó el estado de la ciudad diciendo que ha ido de mal en peor.

Una mujer que tiene su negocio en el centro mencionó: "Marina Vitela renunció y a la otra persona realmente no la conozco... Ni idea y estoy aqui en el centro, aquí vivo".

Un hombre mencionó que no sabe cómo se llama y un joven que la alcaldesa actual era Marina Vitela.

Solo una persona respondió: "¿La alcaldesa? Anabelle Gutiérrez y Lety Herrera en unos dias agarra posesión, en mis redes yo tengo a El Siglo de Torreón, ahí me informo lo que va pasando al diario".

Recientemente El Siglo de Torreón publicó que los ciudadanos no tienen una buena percepción del desempeño de la actual alcaldesa, Anabelle Gutiérrez Ibarra, de acuerdo con el mas reciente estudio que presentó Mitofsky, una empresa reconocida en América Latina en el campo de la investigación de la opinión pública a través de encuestas, mismas donde aparece en la posición número 147 (de 150 alcaldes evaluados) y con una aprobación "baja" (menor a 40 por ciento de aprobación), pues tiene según dicha casa encuestadora una aprobación de 28.3 por ciento.

¿Quién es?

Anabelle Gutiérrez:

*Estudió técnico en enfermería en la escuela Benito Juárez S.C.

*Fue enfermera particular del 2008 al 2015 y luego entró a trabajar como secretaria a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoe) del 2015 al 2016.

*Fue enfermera general en la Dirección de Salud Municipal del 2007 al 2013.