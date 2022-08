Persisten fraudes de agencias 'patito' en Durango

Aunque es un tema que se ha ido socializado y se trabaja por sancionar a quienes ofrecen paquetes turísticos de manera irregular, persisten los fraudes en Durango por parte de agencias "patito".

"Sigue habiendo, bajó un poco pero aún hay, y puedo decir que un 40 por ciento porque hay gente que todavía nos dice que le ofrecieron un paquete de cinco días, cuatro noches, a Cancún, por 15 mil pesos, dos adultos y dos menores, es ilógico, la gente debe entender que es ilógico. Sueltan su dinero, su tarjeta y ya les robaron", dio a conocer la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, filial Durango, Rosa María Román.

Por lo que hay clientes que han recurrido a las Agencias de Viajes establecidas, pero cuando se consuma el fraude, poco se puede hacer. "Nos buscan para que les ayudemos a tratar de recuperar ese dinero, investigar la agencia y a veces no se puede porque no hay un rastro", lamentó. Y es que, ya después no les contestan y no hay forma de rastrearlos porque las páginas a través de las que los contactaron desaparecen.

"Les pedimos que llamen a la Policía Cibernética, hagan su reporte y nosotros lo pasamos a nuestra dirección general para que ellos le den seguimiento", agregó.

Por lo que insistió que se debe acudir a agencias establecidas, a la hora de buscar un paquete vacacional.

ALTA DEMANDA

La representante de las Agencias de Viajes en la entidad, informó que ya se observa una mayor recuperación en este sector, pese a que aún hay personas que se rehusan a salir.

"Pero tenemos mucha demanda de gente que viene a Durango, de los grupos de la misma asociación, vienen de Nayarit, de Culiacán, acabamos de recibir un grupo de 50 personas desde Campeche, vinieron a conocer Durango", compartió.

Y aseguró que se han llevado una muy buena impresión de Durango por la atención que se les brinda, la limpieza y los atractivos que se les ofrecen como Villa del Oeste y Nombre de Dios.

"Sigue habiendo mucho cuidado en la gente, atención y prevención. Sobre todo cada quien lleva su gel en la mano, su cubrebocas, entonces no está impactando mucho la quinta ola a nivel turismo", estableció.

Por lo que durante el verano se ha observado una notable recuperación en el sector.