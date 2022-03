Persiste riesgo de mutación del virus del COVID-19: titular de Salud en Coahuila

Hasta el momento, no se puede descartar una quinta ola de la COVID-19, sin embargo, el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez, afirmó que mientras no se vacune a toda la población, quienes aún no lo hacen pueden fomentar cambios variables del virus, lo cual pone en riesgo a la población.

En ese sentido, recalcó que mientras no se vacune a toda la población los no vacunados pueden hacer cambios en los virus, tal y como pasó con la variante de Ómicron, donde se gesta un virus nuevo.

“El Ómicron tiene tres subvariantes y 30 variantes, se ha encontrado que estas variantes pueden causar enfermedad 15 días después que el paciente se recupere, vamos muy bien en la epidemia, en los últimos días ha estado muy bien, ayer como nunca fueron 17 casos positivos, no recuerdo desde que empezó la epidemia que hubiéramos tenido tan baja la estadística”, comentó.

Recordó que hasta la noche del lunes, se contabilizan 146 mil 235 casos positivos, 135 mil 145 recuperados, y 8 mil 714 defunciones; de estos solo 376 casos son activos y 40 hospitalizados, de estos, seis se encuentra en terapia intensiva con ventilador que corresponde a un 15 por ciento, y se han tomado cerca de un millón de pruebas.

De un 70 por ciento de positividad, se redujo en 17 por ciento, sin embargo indicó que aún se tiene que mejorar esta cifra, pues se habla del dominio de la epidemia cuando el porcentaje de positividad es menor al 10 por ciento.

Añadió que de las personas vacunadas se tienen 21 hospitalizadas, es decir un 52 por ciento, y solo dos, es decir el cinco por ciento, están intubados. El porcentaje de letalidad en la actualidad es del uno por ciento, el cual es el más bajo históricamente.

“Las vacunas que se han puesto es el 89 por ciento de la población con esquemas completos en mayores de 18 años, mismos en los que se está favoreciendo la tercera dosis, se ha encontrada que después de seis meses el porcentaje de anticuerpos neutralizantes baja importantemente, es decir, entre un siete y diez por ciento, si se pone una tercera dosis va a subir a un 70 u 80 por ciento, entonces protege bien, y hasta el momento no se ha demostrado que una cuarta dosis sea adecuada”, expuso.

Finalmente, recordó que entre un 30 y 40 por ciento ya lleva una tercera dosis, y cerca de un 90 por ciento ya cuanta con su esquema completo.