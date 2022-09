PeRiFi, era una palabra construida con las dos primeras letras de nombre y apellidos entre quienes trabajábamos con Pedro Rivas Figueroa, un profesor dedicado a su trabajo, que participó definitoriamente en la creación de la Universidad Autónoma de La Laguna, el primer rector de la misma y luego nombrado Emérito por el Consejo Directivo.

El pasado 7 de agosto, muy de mañana, como era su costumbre iniciar labores todos los días, murió luego de meses de lucha contra las enfermedades; otra particularidad de fortaleza por la que le reconocíamos en la UAL.

Dicen que las personas "se conocen por sus actos" y, sin dudarlo, más allá de lo bueno o malo que se pueda decir de él, el Profesor Rivas, fue un humanista dedicado a la educación; primero a la docencia y luego a la administración, siempre dando lo mejor de sí y dirigiendo con firmeza y afecto a todos sus colaboradores.

Ante las mesas de presídium de graduaciones de secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, a lo largo de veinte años, pasaron miles de egresados, quienes recibieron su grado académico de propias manos del profesor Rivas, y eso es una medida de servicio comunitario que difícilmente se puede dejar de reconocer a su persona.

También debemos abonarle su trabajo a favor de los niños y por muchos años logró atender a centenares de ellos en la ONG llamada "Casa Sonrisa", hecho que me consta al apoyarlo como médico de los menores y del personal que los atendía en el orfanato.

También fuimos muchos los que aprendimos sobre la educación escolarizada y la administración de escuelas, que fue más allá de las maestrías y doctorados, viviendo las experiencias - algunas traumáticas y dolorosas- con él y cómo resolvía los retos que se le presentaban, la inmensa mayoría con logros y satisfacciones.

Imposible nombrar a todos los que tuvimos su influencia profesional; simplemente son muchos los que vienen a mi memoria al momento de escribir el "Diálogo", el que entrego como un reconocimiento al humanista, más que al amigo y profesor que fue para mí y para muchos.

Más que por agradecimiento y amistad personal, lo hago como un reconocimiento a la obra de quién, sin duda, pasa a formar parte de los personajes que influyeron positivamente en el desarrollo de nuestra región.

Desde luego que en el camino se ganó enemistades -en realidad muy pocas, según mis cuentas- y me parece que, al ponerlas en pesaje de una balanza justa, conociendo de cerca su obra educativa en La Laguna, son las menos y, solamente algunas de ellas, en daño al desarrollo profesional de personas. No me corresponde hacer juicio, porque "solo quien no toma decisiones deja de cometer errores".

Luego de dejar la Rectoría de la UAL, dedicó parte de su tiempo a la atención del orfanato que creó y después a reflexionar, leer y cavilar sobre sus experiencias con una vida rica en satisfacciones y logros para la comunidad.

Es evidente que pasa a formar parte de uno de los seres que influyeron en el desarrollo y la historia de La Laguna y, desde muchos años atrás, las autoridades municipales de Torreón, le reconocieron su esfuerzo con premios públicos de su comunidad -Rosa del Desierto-, que se sumaron las distinciones académicas de universidades norteamericanas -Peperdine University, en California y Lubbock University, Texas, con sendos doctorados honoris causa.

Con todos esos años de conocerle supe de errores cometidos, que reconocidos por él mismo, trató de enmendar dentro de sus posibilidades; otros casos, que aún considerándolos como justos o necesarios, buscó resarcir a los afectados y eso lo ubica como buena persona, con virtudes y defectos, realidad humana a la que él solía referirse diciendo "yo no conozco a ningún ser perfecto y, si lo llego a conocerlo, no me voy a juntar con él para no echarlo a perder" y las risas acompañaban a su comentario.

En tales situaciones de duelo se suele decir "descanse en paz", pero no estoy cierto si la frase tenga cabida en el caso del profesor Pedro Rivas, porque él nunca dejó de trabajar en planes, proyectos y obras educativas o servicios comunitarios, no por nada fue miembro de casi la totalidad de los clubes de servicio de La Laguna, de grupos y organizaciones de consejerías ciudadanas -fue Consejero Ciudadano en Coahuila- y diferentes asociaciones comunitarias.

Curiosamente el trabajo no lo agotaba y, por el contrario lo revitalizaba, algo admirable, aún con los años que tenía.

Parafraseando a la Biblia -que gustaba de mencionarla mostrando su dominio del conocimiento en ella, "por sus obras los conoceréis - Lucas 6 vr 43 al 49" y tal sentencia queda como muy oportuna.

Se que hoy a las 10:00 hrs., la UAL le hará un breve reconocimiento luctuoso. Ojalá pueda acompañarnos.

[email protected]