PEQUEÑAS ESPECIES

MI MAESTRA Y LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Me encontraba realizando algunos trámites para mi jubilación después de tres décadas en la docencia, cuando adelante de mí reconocí una voz que no escuchaba desde hace cincuenta años, al cerciorarme de quién provenía, me dio mucho gusto ver a mi maestra Antonieta de tercer año de primaria del Colegio Mijares, me presenté con ella como su exalumno y al escuchar mi nombre, inmediatamente con una gran sonrisa me dijo, "Eres tú quién escribe en el periódico", claro que te recuerdo y a tu hermano también.

"Quiero felicitarte porque escribes muy bonito tus artículos que siempre leo y más porque estaba segura que se trataba de mi alumno, llegué a dar clases de Filosofía y Letras y mis alumnos no escribían tan agradable como narras tus experiencias como veterinario".

Me preguntó por los demás compañeros, nos seguimos reuniendo Alejandro Fuentes, (en paz descanse) y Lorenzo Rodríguez.

"Cuando se reúnan invítenme, me dará mucho gusto volverles a ver". Les comenté a mis amigos sobre el agradable encuentro con nuestra maestra y nos dimos a la tarea de localizar más compañeros, lo más que nos llegamos a reunir fueron siete exalumnos.

Pasaron los meses sin lograr aumentar el número de compañeros, hasta que invitamos a nuestra compañera Silvia Loya, y Alfonso Ávila (en paz descanse) y fue donde logramos reunirnos cuarenta compañeros y amigos, que resultaron como los buenos libros, entre más antiguos, más valor tienen, celebramos nuestros cincuenta años de egresados de primaria, con una misa en catedral, una cena baile, y develamos una placa en nuestro Colegio Mijares, otorgándole un merecido reconocimiento a nuestra querida maestra, María Antonieta Hernández Pérez. Han pasado los años y seguimos reuniéndonos constantemente.

Después de veintiséis años de escribir artículos en este prestigioso diario, al fin logré terminar mi libro, estando en la creencia que había acabado con esa tarea, pero siguieron las reuniones con el editor, correcciones, la impresión del libro, demasiado tiempo de entrega, acabado, modificaciones, la presentación del libro, publicidad, lugar, fecha, y lo primordial, quien va a ser la persona indicada de la presentación del libro.

Necesitaba de alguien que conociera mis modestos y desapercibidos escritos de años, que estuviera enterada de la trayectoria profesional, que le agrade la lectura, una persona culta e inteligente, con facilidad de palabra y sobre todo, que ame a los animales.

Que mejor que mi querida maestra Antonieta, me conoce desde hace cincuenta y ocho años, que fui su alumno cuando tenía nueve años de edad, era estricta, pero con grandes valores que logró formar hombres de bien, con amor y respeto a sus alumnos, además es dueña de "Kiara", una perrita de la raza Pugg, que es mi paciente de hace años. Al solicitar su participación como presentador de mi libro, de mil amores aceptó, por lo que estoy infinitamente agradecido con una aportación "De Lujo".

Tengo el honor de hacer esta atenta invitación a la presentación de mi libro, "El Escribidor de Perros". Que se llevará a cabo el viernes 18 de Noviembre del 2022, a las 6:30 pm, en el Museo Regional de la Laguna, ubicado en avenida Juárez, s/n, interior Bosque Venustiano Carranza, col. Centro. Esperando su preciada asistencia.