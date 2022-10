Pequeñas especies

El 4 de octubre es una fecha muy especial para los animales, se conmemora a San Francisco de Asís, patrón de los ecologistas y veterinarios.

Cuenta la historia, que todas las especies de animales lo escuchaban y obedecían sus órdenes, entre ellas las golondrinas, que le seguían en bandadas y formaban una cruz por encima del lugar donde él predicaba, hasta un lobo salvaje que devoraba ovejas y atacaba a los hombres, dejó de agredir tras ser amansado por este fraile italiano. Con el paso del tiempo, estas anécdotas que demuestran el amor de San Francisco por la naturaleza, fueron las que motivaron a la Organización Mundial de Protección Animal a instaurar el 4 de Octubre como Día Mundial de los Animales.

Giovanni di Pietro di Bernardone, nació en Asís, Italia, dentro de una familia acomodada en el año de 1182. La gente con quien convivía le apodaron cariñosamente desde niño "Francesco". En su adolescencia en un viaje a Apulia en 1205, durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís, así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial pero envuelto en meditaciones solitarias, empezó a mostrar una conducta muy diferente, sus amigos le preguntaron que si estaba pensando en casarse, a lo que él respondió, "estáis en lo correcto, pienso casarme, y la mujer con quién me comprometeré es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual".

Hasta ese momento no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante, fue después de reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería, era la pobreza, renunció a los lujos que poseía, era hijo de un próspero comerciante, decidió abandonar a su familia y a la comodidad que le ofrecía, para predicar el cristianismo y fundar su muy humilde y propia orden. Se despojó de todas sus riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no solo a sus semejantes, sino también a todo ser vivo, a los animales los consideraba hijos de Dios y los llamaba "hermanos", cuando se dirigía a ellos era escuchado por estas criaturas que le obedecían.

A Francisco de Asís el pueblo lo declaró santo antes de que el sumo Pontífice le concediera tal honor, lo amaban todos, se dedicó a servir y a vivir en extrema pobreza con alegría. En septiembre de 1224 luego de 40 días de ayuno, Francisco estaba rezando en el monte Alberno cuando sintió un dolor mezclado con placer, y las marcas de la crucifixión de Cristo, es decir los estigmas, aparecieron en su cuerpo, fue llevado de regreso a Asís, donde pasó sus últimos años, padecía de dolores físicos y una ceguera casi total.

Pese a ello su amor a Dios no disminuyó, en 1226 se agrava y muere el 4 de octubre a la edad de 44 años. El l6 de Julio de 1228, dos años después de su muerte, fue canonizado y declarado Santo por el Papa Gregorio lX, y en 1980 el Papa Juan Pablo ll, lo proclamó Patrono de los animales y de los Ecologistas.

Por tantos motivos que me regala la vida, con gran devoción me encomiendo a diario a este Santo Patrón, por la bendita misión que El Señor me otorga, más que una bella profesión, la satisfacción de aliviar el dolor en aquellos seres indefensos que sufren sin culpa alguna.

Y en especial celebro este día, por poseer orgullosamente el mismo nombre de pila del protector de los animales. Y como en la casa de ustedes somos tres los que llevamos este apelativo, mi esposa Paquita, mi hijo Paco y un servidor, mientras Dios nos preste vida y salud, estaremos siempre de manteles largos el día 4 de Octubre. Sean Bienvenidos a su humilde morada.