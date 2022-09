PEQUEÑAS ESPECIES

FIEBRE MANCHADA

La fiebre manchada es una enfermedad zoonótica transmitida a los perros por la picadura de garrapata, también conocida como "Fiebre de las montañas rocosas". Esta enfermedad ha causado cierta preocupación en los dueños de mascotas por algunos casos sospechosos que se presentaron en la región.

Existen otras enfermedades zoonóticas (Enfermedades de transmisión de los animales al hombre) que se contraen a través de la picadura de garrapatas. Ehrlichiosis, causada por la bacteria Ehrlichia canis, transmitida por la garrapata Rhipicepahalus sanguineus. Enfermedad de Lyme, causada por la bacteria Borrelia bugdorferi, transmitida por la picadura de garrapata, Ixodes ricinus.

La fiebre manchada es causada por una bacteria, Rickettsia rickettsii, transmitida por la picadura de la garrapata, Dermacentor andersoni y Dermacentor variabilis. La garrapata común del perro es, Ixodex ricinus y Rhipicephalus sanguineus.

La garrapata que ocasiona la fiebre manchada, es un parásito que vive en diferentes huéspedes; hombre, perro y roedores, por lo regular no se transmite la enfermedad con una simple picadura de garrapata, deben permanecer adheridas a su huésped por los menos de 5 a 20 horas, con un período de incubación de 2 a 14 días. La garrapata adquiere el microorganismo al alimentarse de animales infectados, aunque también puede ocurrir transmisión vertical por garrapatas.

La enfermedad se puede presentar en los perros en dos fases; Subclínica y aguda. En la fase subclínica no siempre se presentan síntomas de la enfermedad. En la fase aguda, los signos son; Falta de apetito, fiebre, estado mental alterado, dolor muscular y articular, edema de la cara, miembros, y problemas respiratorios. El pronóstico en perros con la fase aguda, es bueno cuando el tratamiento se instituye rápidamente. La respuesta se observa en pocas horas de iniciar la administración del fármaco adecuado. El porcentaje de mortalidad es alto si el diagnóstico y el tratamiento se retrasan hasta los estadios finales de la enfermedad.

El hombre puede contraer la infección al penetrar en áreas de gran infestación por garrapatas por intermedio de perros principalmente, siendo las áreas suburbanas las de mayor incidencia. La infección tiene un carácter estacional coincidente en las épocas del año con mayor actividad de las garrapatas, en nuestra región se presenta principalmente de primavera a otoño. Es importante aclarar que los casos de fiebre manchada en humanos que se han presentado en la región, han sido en lugares suburbanos cuando la manifestación de garrapatas es masiva, y no se ha llevado control alguno sobre estos parásitos, y que la garrapata común de nuestras mascotas no es la portadora principal de este microorganismo, pero no por eso debe descuidarse el control de baños garrapaticidas cuando se observen estos parásitos en las mascotas, principalmente en esta temporada. Se encuentran aceites y tabletas repelentes contra garrapatas con varias semanas de residualidad, no existe vacuna para perros contra esta enfermedad. Para una mayor información y un control adecuado de sanidad animal, acuda al médico veterinario de su mascota.

