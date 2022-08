"HA SIDO UN PRIVILEGIO"

Con gran satisfacción hago extensivo el vigésimo sexto año de colaborar en el prestigioso diario, El Siglo de Torreón, con la columna, "Pequeñas Especies". Ha sido un privilegio escribir de mi bella profesión y compartirlo con personas cultas, y que aman a los animales.

Agradezco su predilección, siendo el lector la fuente más importante de nuestro objetivo. En ningún momento me he considerado escritor, simplemente soy un apasionado de mi labor, realmente ha sido todo un reto, durante estos años he pretendido escribir adecuadamente sin lograrlo aún, siendo mi admiración los escritores de pluma fina, pues solo intentándolo nos damos cuenta que es una hermosa y difícil vocación.

Viene a mi mente los inicios de veterinario en el campo, salía de casa al despertar el alba, atendiendo aves, cerdos, cabras, bajo el intenso sol de verano, así como partos y cirugías en el ganado mayor, con temperaturas bajo cero en corrales a la intemperie durante el invierno.

Ahora en el atardecer de mí vocación, me encuentro con una bata blanca en el consultorio de perros y gatos, aprovechando algún momento libre para escribir la historia que diariamente nos acontece.

En nuestra profesión se viven bellas experiencias, que he querido compartir con todas las personas que poseen alguna mascota o tuvieron una, o sencillamente son nobles de sentimientos. Al escribir las anécdotas de mis pacientes, trato de ocultar la personalidad de sus dueños, en ocasiones se reconocen pero les agrada volver a recordar la historia de sus pequeñas criaturas, aunque lamentablemente en ocasiones no siempre se tiene un final feliz como lo hubiésemos deseado.

Una de las satisfacciones que recibimos al compartir nuestras vivencias, es cuando nos hacen el favor de hacer algún comentario sobre lo que escribimos, o les trajo gratos recuerdos de su mascota, y es cuando retomamos esa energía para realizar el siguiente relato, después de atender a nuestros pacientes al finalizar el día de trabajo.

Mientras siga ejerciendo de veterinario de perros y gatos, continuaré compartiendo las maravillosas experiencias, y si cuento con la predilección del lector, será una gran satisfacción. Recuerdo el primer artículo que realicé, lo que más me preocupaba al publicarlo, ¿será del agrado del lector?, me preguntaba. Han pasado tres décadas, y aún me sigo haciendo la misma pregunta cada vez que escribo.

Durante cuarenta y cuatro años dedicados a la atención de pequeñas y grandes especies, he sido partícipe de innumerables experiencias, de grandes satisfacciones y lágrimas derramadas, un cúmulo de vivencias que he logrado plasmar, y con gran regocijo comparto, que al fin he concluido mi libro… "El Escribidor de Perros". Actualmente se encuentra en la imprenta en espera de su entrega.

Ojalá algún día lo lleguen a degustar sus sentidos y alegre su corazón, como lo hacían mis protagonistas de patas y colas, que reían cuando sanaban.

Me he preguntado en más de una ocasión, cuál será la causa que un veterinario sin experiencia en letras y redacción, al escribir haya logrado captar la atención de tres lectores, llegando a la conclusión.. "Que no escribo con mi puño, sencillamente lo hago, con el corazón".

