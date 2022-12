Ángela Aguilar siempre es custodiada muy de cerca por su padre. Pepe Aguilar es quien se ocupa de apoyarla en su carrera, de mimarla pero también de asesorarla. Incluso cuando tenía tan solo 4 años la regañó sin dudarlo. Es que desde que era muy pequeña ya tenía pretendientes y esto lo molestaba bastante.

La cantante de regional confesó hace poco que a esa edad ya era asediada por los niños. Pepe Aguilar le atribuía esto a que ella era demasiado “coqueta”. Es más, según explicó en una entrevista reciente ella era así porque en su casa siempre le hacían saber lo guapa que era. “No era noviera, yo creo que era coqueta”, aseguró.

La hija de Pepe Aguilar aseguró que se acostumbró a que “mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui”. Fue ahí cuando sostuvo que gracias a esta confianza en sí misma su papá la “regañaba” mucho.

¿Por qué regañaba Pepe Aguilar a Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar detalló que “fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho… El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”.

Pero Pepe Aguilar también la regañaba a nivel musical. “Me hizo llorar en el estudio porque mi papá sabe de lo que soy capaz, pero a los 4 años tú no sabes de lo que eres capaz y si no te sale algo, no te sale… y desde ese momento cambiamos el chip de la forma en que manejamos las cosas. Me metí a clases de ópera a los 3-4 años, estuve ahí hasta los 6?”, aseguró.

Pepe Aguilar hizo llorar a Ángela Aguilar a los 4 años por su desempeño musical