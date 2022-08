'Pensé que no la íbamos a contar', Belinda vive momentos de terror en su cumpleaños 

Belinda alarmó a sus miles de seguidores luego de que mostrara el momento justo en el que su avión comenzó a sufrir una fuerte turbulencia, misma que le sacó un buen susto a la cantante.

El día de ayer, Belinda fue sorprendida en la pista de aterrizaje con un avión privado y un mariachi por su cumpleaños número 33, causando gran emoción en la originaria de España, "¿Esto es para mí?", preguntó la cantante.

Sin embargo, las cosas darían un giro completamente inesperado cuando, a las pocas horas de haber despegado, su avión comenzó a sufrir fuertes turbulencias mismas del mal clima del lugar.

A través de su cuenta de TikTok, la protagonista de Cómplices al rescate compartió con sus fanáticos el momento en el que su avión comenzó a moverse bruscamente, provocando que Belinda comenzara a agarrarse de todos lados y evitara a toda costa que su bebida se cayera al piso.

Y aunque este tipo de turbulencias suelen ser bastante comunes en los vuelos, en esta ocasión la cantante sí se asustó debido a que habían sido más fuertes de lo normal.

“¿Estás bien?”, preguntó su acompañante, quien se encontraba en frente, a lo que ella respondió que sí con un ligero movimiento de cabeza. Ya cuando transcurrió el mal rato, “Beli” decidió tomarle un poquito a su bebida acompañada de su amiga para "pasar el susto".

Este video, el cual no duró ni el minuto, causó gran conmoción entre sus seguidores, quienes rápidamente le preguntaron si se encontraba bien.

“En ese momento, Belinda sintió el verdadero terror”, “Beli, nunca me he subido a un avión, pero con esto me quitas la intención”, “Belinda ganándole a las turbulencias como siempre”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.