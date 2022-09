Pensé en el gol que había metido Acevedo: Julio González sobre su anotación

Julio González y Carlos Acevedo fueron la gran sorpresa de la jornada 14 del torneo Apertura 2022, pues ambos arqueros lograron anotar y salvar a sus equipos de la derrota.

A días de concretar su hazaña, el portero de Pumas confesó que pensó en el arquero de Santos Laguna antes de ir a rematar.

“Pensé en el gol que había metido Acevedo, porque me acuerdo que la tiraron a primer palo, no sé estadística o no, pero la mayoría de los centros, eso lo veo yo como portero, cuando son los últimos minutos van a primer palo. Cuando veo que viene la pelota de Dani dije ‘la tengo que meter’”, comentó en entrevista para el medio deportivo TUDN.

Con su marcación, Julio, quien también surgió de la cantera Albiverde, igualó el marcador 2-2 en un duelo de visita contra Toluca.

González, resaltó que el buen trabajo que estaba haciendo su equipo durante el encuentro, y el error que él había cometido en uno de los goles del rival, también fueron motor para hacer un gol.

La verdad pensé ‘me tengo que arriesgar, es la última jugada, no pierdo nada’, Creo que estaba ya todo perdido, pero el error que había cometido, el equipo había hecho un gran partido pero no se estaba dando el resultado. Qué bonito se siente meter gol, sí es el sueño de cualquier portero, me imagino que cualquier jugador. No me lo creía”.