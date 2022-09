Analistas deportivos 'se rinden' ante el santista Carlos Acevedo tras gol

Se ha vuelto una tradición que Carlos Acevedo sea la tendencia número uno de conversación en Twitter después de cada partido de Santos Laguna.

Este sábado no fue la excepción, y menos después de que el portero de 26 años de edad convirtiera de cabeza el gol que le daría a los Guerreros el empate 3-3 en el duelo de la jornada 14 del Apertura 2022 visitando a los Gallos del Querétaro.

Y entre todas las reacciones, no pudieron faltar las de los analistas deportivos más populares del país, así como exfutbolistas que han quedado sorprendidos con la labor del arquero de Torreón, Coahuila.

Tras lograr marcar y en tiempo de compensación, fue el lagunero Oribe Peralta uno de los primeros en comentar lo que estaba pasando en el estadio La Corregidora.

“Atajador y anotador! Llévenlo al Mundial”, escribió el exjugador de Santos.

El siempre polémico, David Faitelson, tampoco dejó pasar la acción del canterano santista.

“Acevedo, al Mundial, como portero o delantero…”

Roberto Gómez Junco de TUDN, comentó que lo de Carlos “es otra cosa”, mientras que el ex del América, Reinaldo Navia lo calificó como un “crack”.

Paco Villa, de Televisa Deportes, manifestó que “Acevedo se está metiendo al Mundial hasta anotando goles”.

“No supe cómo celebrar. La realidad es que son emociones encontradas, lo comenté anteriormente, lo trabajamos todos los días, bromeamos y todo en el entrenamiento pero son situaciones que se pueden dar en la vida.

Hoy fui con toda la fe. Le dije a Orrantia ‘Espérame porque voy a hacer el gol’, y fíjate, me peinan el balón y me toca empujarla. Cuando haces las cosas con fe y con valor, y con un deseo de conseguir algo, lo puedes hacer. Es un mensaje para todos los que quieren hacer algo en la vida. Todos pasamos por situaciones complicadas, pero hay una fábula que me gusta mucho que trata de que todos, tanto los buenos momentos como malos pasan, … y hay que disfrutarlos, y cuando estás mal hay que estar con tu familia. Soy un hombre de familia totalmente.

Obviamente me hubiera gustado ganar”, dijo Carlos Acevedo para Fox Sports al término del partido.

Además, mencionó que a pocos meses de que se dispute el Mundial, se mantiene con el sueño de poder conseguir esa convocatoria tan anhelada.