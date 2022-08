Penélope Menchaca revela entre lágrimas por qué dejó México y Venga la Alegría

La presentadora de televisión Penélope Menchaca reveló al borde las lágrimas y con la voz cortada, la razón que la llevó a abandonar México y el programa matutino Venga La Alegría.

Aunque la conductora es muy querida en México, recordada principalmente por el programa 12 Corazones y Enamorándonos, su último trabajo en tierra azteca fue el matutino, en el que ingresó desde 2019, pero que abandonó en 2022, en el mes de enero.

Actualmente, es presentadora en Turquía, en el reality, El Poder del Amor, en su versión para el mercado latinoamericano. Un programa que le ha ayudado, según reveló, a sobrellevar la situación actual.

"Una de las razones por las que vine, es por qué mi hija vive en Italia. Mi hija está pasando por uno de los peores momentos que cualquier mamá podía pasar. De los peores. Y, cuando empieza este programa, y yo, ya sea en los cortes o cuando podía, le mandaba mensajes, de 'cómo vas mi vida', '¿qué está pasando?'. Me mandaba fotos de ustedes (el elenco del reality) viéndolos en su computadora, y me decía: Ay, mami, por lo menos estar viendo el programa, me hace sentir mejor, me olvido en este momento de lo que estoy viviendo", dijo Penelope, con la voz cortada.

"Me dieron la oportunidad a mí, de hablar con mi hija, y de bacilar, de no tener que estar llorando cada vez que hablamos por teléfono. Me dieron la oportunidad de que me contara: ¡Son las ocho de la mañana y no han puesto el programa!, o enojarse porque 'no puedo creer que él dijo esto'. Entonces teníamos algo que platicar, teníamos algo de que comunicar, que era olvidarnos por un tantito de este momento tan complicado que estamos viviendo", añadió.