Pendiente, Miguel Riquelme de desfogue de presa Francisco Zarco

Durante su gira de trabajo por la región norte de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila; dio a conocer que en la región Laguna ya hubo una importante disminución del nivel del río Aguanaval; y ahora está pendiente del desfogue en la presa Francisco Zarco.

"Lo que tenemos ahora es la Presa Francisco Zarco que van a desfogar, en unos momentos más van a abrir, es lo que me están avisando; pero también con un volumen mínimo para que no corra ningún riesgo por la parte del río Nazas", daba a conocer Riquelme Solís minutos después de la una de la tarde.

El funcionario estatal manifestó que al parecer se iniciaría con un desfogue de 50 metros cúbicos; estableciendo que eso también tardaría en llegar al municipio de Torreón.

Y es que, conforme al reporte de las 12:00 horas de la presa Francisco Zarco, se tenía conocimiento que presentaba un almacenamiento de 304.825 millones de metros cúbicos, lo que representa un llenado de 98.57 por ciento, dando a conocer que a las 13:00 horas se daría apertura a las cuatro compuertas con gasto de 50 metros cúbicos por segundo.

"Hasta ahorita no me han confirmado a mí, sobre todo, por la cantidad que es muy pequeña y que realmente, a veces, si son cinco días como lo están manifestando, a veces no llega si quiera a la parte de Torreón", respondió Riquelme Solís, al cuestionarle si el agua se desfogaría por el vaso del río Nazas.