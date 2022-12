'Pendej...', Bárbara de Regil dice que está embarazada y así reaccionó su mamá

Bárbara de Regil le sacó un gran susto a su mamá con una noticia que muchos creyeron posible, la actriz de 34 años aseguró que estaba embarazada, que un bebé venía en camino, y una de las más sorprendidas con la noticia fue su madre.

La protagonista de "Rosario Tijeras" compartió en sus redes un ultrasonido en el que anunciaba que ella y su esposo Fernando, con quien recientemente festejó su octavo aniversario, tenían una noticia que dar; en el ultrasonido se observa un corazón.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Bárbara de Regil está embarazada?

Bárbara de Regil ya es mamá de Mar, la joven ya tiene 18 años, y aunque la actriz aún podría convertirse en madre, todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes.

De Regil compartió cuál fue la reacción de su madre al enterarse del posible embrazo de su hija; Bárbara posteó una captura de pantalla en la que su madre reacciona a la noticia de que se convertiría en abuela diciendo una grosería y confesando que el café se le salió por la nariz.

(FOTO: ESPECIAL)

Bárbara y su esposo Fernando cumplieron ocho años juntos hace poco y lo celebraron con amorosos mensajes acompañados de fotografías en la que por supuesto, Regil presumió su ejercitado cuerpo con un outfit que remarcaba sus curvas.

"Tenemos juntos 8 años, 3 meses y 10 días y esta vez que me vine a Cabo a trabajar es la que más tiempo nos separamos … 13 días que sentí como 1 mes, ya estaba de malas por todo de malas jajaja lit @ferschoenwald. Te amo mi guapo amor de mi vida 8 años y siento que llevo tan poco a tu lado de lo enamorada que estoy. Amo estar contigo y cuando no estoy contigo siempre me haces falta. Cena romántica merecida. Con nuestra comida fav, con nuestra persona fav", se lee.