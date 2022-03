Películas que han logrado el 'Bati-éxito'

"Bruce Wayne" ha vuelto a las salas de cine con el pie derecho, ya que las críticas han sido buenas para The Batman y la respuesta en la taquilla ha sido sumamente favorable.

El llamado "Caballero de la Noche" ha vuelto en la piel de Robert Pattinson y bajo la dirección de Matt Reeves quien recién declaró a la prensa internacional que aunque respeta el trabajo de Marvel no le gustaría laborar para esta empresa.

"Batman", "Superman" y "Supergirl" fueron de los primeros héroes en tener sus propias cintas. De la mano de Tim Burton, "Bruce" se hizo notar en 1989 con la película en la que Michael Keaton se puso el traje del justiciero.

Algunas películas del también integrante de la Liga de la Justicia han sido un éxito y otras han sido un rotundo fracaso. Ahora que las calificaciones de The Batman ya están por todos lados, es posible hacer un top con las siete mejores cintas del encapuchado de acuerdo con los puntajes obtenidos en Rotten Tomatoes.

Aunque The Batman ha conseguido notables comentarios, no logró destronar a The Dark Night de 2008 como la mejor película del héroe a la fecha.

Con la dirección de Christopher Nolan, la cinta protagonizada por Christian Bale rompió esquemas y hasta logró ocho nominaciones a los premios Oscar, entre ellas, la de Mejor actor de reparto al fallecido Heath Ledger por su papel de "Joker". En Rotten obtuvo un 94 de calificación.

La aportación cinematográfica que ha hecho Nolan a "Batman" es innegable. Con The Dark Knight Rises de 2012 de igual manera hizo una labor destacable, tan es así que se llevó un 87 de puntaje en Rotten. Bale también encarnó al superhéroe.

The Batman se ha "rankeado" como la tercera mejor cinta del encapuchado al conseguir un 85 por ciento de aprobación. Pese a la expectativa generada cuando Warner Bross anunció que Robert Pattinson sería el nuevo "Wayne", el actor ha callado bocas recibiendo elogios de la crítica.

En el largometraje de Reeves, "Batman" lidia con "Acertijo" en una lucha en la que "Catwoman" y "El Pinguino se involucran.

Con una calificación de 84 en Rotten Tomatoes, Batman Begins (2005) fue un respiro para el personaje y por supuesto para DC Comics y Warner Bros luego del fracaso de Batman y Robin. Es la cuarta mejor cinta.

Fue el primer filme de la trilogia de Nolan y Bale. En la trama, "Bruce" se enfrenta a su enemigo, "El Espantapájaros".

En la casilla número cinco, de acuerdo con las calificaciones de Rotten, se ubica Batman Returns, de 1992, con un 80.

Tim Burton dirigió este largometraje en el que Keaton brilló como "Batman", pero también acapararon reflectores Michelle Pffeifer y Dany DeVito en sus papeles de "Catwoman" y "El Pingüino".

En 1966, "Batman" (Adam West) y "Robin" (Burt Ward) dejaron la serie famosa de los sesenta para presentar una película a la que le fue bien, logrando un 79 de aprobación en Rotten, para volverse el sexto proyecto cinematográfico del paladín de la justicia mejor calificado.

En la película de igual manera desfilaron villanos como "Gatúbela", "El Pingüino" y "Joker" en las pieles de Lee Meriwether, Burgess Meredith y César Romero, respectivamente.

En el séptimo peldaño, destaca la cinta, Batman, de 1989, de Burton. Aquí fue el debut de Michael Keaton como "Batman" y Jack Nicholson tomó las riendas de "Guasón". Obtuvo una calificación de 72. Estos largometrajes se hallan disponibles en la plataforma HBO Max. Batman y Robin, Batman Forever y Batman Vs. Superman fueron las películas que Rotten Tomatoes reprobó.