Películas perfectas para ver en streaming esta Navidad

Si bien hoy es día de fiesta y convivir con la familia y amigos, también puede ser el momento de quedarse en casa y calentitos en el sofa de la sala o en la cama, poder ver clásicos navideños que además de hacerlos vivir un momento de nostalgia, los haga pasar una Noche Buena y Navidad muy divertida; lo mejor de todo es que se pueden encontrar en las diversas plataformas digitales.

Mi pobre angelito (1990)

Kevin (Macaulay Culkin) es un niños de ocho años que accidentalmente se queda solo en casa en vísperas de Navidad, mientras su familia se encuentra en Florida y su mamá (Catherine O'Hara) trata de regresar por él, el pequeño deberá defender su hogar de dos atolondrados ladrones (Joe Pesci y Daniel Stern), que a toda costa intentarán saquear el lugar.

¿Dónde se puede ver?: Disney+

El joven manos de tijeras (1990)

Edward (Johnny Depp) es un hombre creado de manera artificial por un científico, quien le puso tijeras en lugar de manos. Él es adoptado por una familia que vive en un pintoresco suburbio, donde se convierte en la sensación de los vecinos, pero también termina enamorado de Kim (Winona Ryder), quien es hija de Peg (Dianne Wiest) su protectora.

¿Dónde se puede ver?: Disney+

Duro de matar (1988)

Es Navidad y el oficial del Departamento de Policía de Nueva York, John McClane (Bruce Willis), viaja a Los Ángeles, California, con el fin de reconciliarse con su esposa Holly Gennaro (Bonnie Bedelia), pero en lugar de eso deberá enfrentarse a un grupo de terroristas que mantienen secuestrado un rascacielos mientras realizan un atraco, el problema es que su esposa está entre los rehenes.

¿Dónde se puede ver?: Star+

El extraño mundo de Jack (1993)

Tim Burton regalo a los amantes del cine una bella historia, que lo mismo puede verse en noche de brujas que en Navidad, en ella se cuenta las aventuras de Jack, el rey calabaza, quien a pesar de ser muy amado en Halloween Town está profundamente deprimido porque la celebración de Halloween ya no lo hace feliz, entonces descubre un mágico lugar donde todos los años es alegría y amor gracias a la Navidad y decide que eso es lo que debe hacer.

¿Dónde se puede ver?: Disney+

Una Navidad con los Muppets (1992)

Los Muppets interpretan la obra clásica de Charles Dickens sobre un viejo avaro que odia la Navidad y que termina por descubrir su significado a través de la visión que le dan tres fantasmas, el del pasado, presente y futuro, quienes lo visitan después de portarse tan mal con su empleado Bob Cratchit (la Rana René), quien no tendrá dinero para la cena de esa noche.

¿Dónde se puede ver?: Disney+

El descanso (2006)

Amanda Woods (Cameron Diaz) es una empresaria que acaba de pasar por una ruptura amorosa, así que decide pasar Navidad lejos con el fin de olvidar, entonces en una página de intercambios encuentra la casa de Iris (Kate Winslet), una editora londinense que vive una tormentosa relación con su jefe que acaba de comprometerse con otra, entonces deciden cambiar de casas, lo que las lleva a vivir experiencias que las reencuentra consigo mismas y las lleva al amor.

¿Dónde se puede ver?: Netflix y Amazon Prime Video

Gremlins (1984)

Rand Peltzer (Hoyt Axton) vista el Barrio Chino con el fin de conseguir un regalo de Navidad para su hijo Billy (Zach Galligan), entonces entra a la tienda del viejo Mr. Wing, donde descubre una pequeña criatura peluda, la cual se niegan a vender por la gran responsabilidad que representa, pero el hombre consigue hacerse de ella no sin antes conocer tres importantes reglas, que no le dé la luz del sol, que no coma después de la media noche y no mojarlo jamás, y como era de esperarse algo salió mal.

¿Dónde se puede ver?: HBO Max

El regalo prometido (1996)

Howard Langston (Arnold Schwarzenegger) tiene que conseguir a como dé lugar un Turbo-Man, el juguete de moda que su hijo Jaime (Jake Lloyd) le pidió para Navidad, el problema es que la figura de acción está agotada y solo tiene unas horas para conseguirlo, pero para ello deberá enfrentarse a Myron Larabee (Sinbad), un voluntarioso cartero que tiene la misma misión que él, tener un Turbo-Man.

¿Dónde se puede ver?: Disney+

El grinch (2000)

En un copo de nieve se encuentra el pueblo de Villaquién, cuyos habitantes, los Quién, hacen frenéticos preparativos para las fiestas navideñas, que celebran con felicidad y alegría, excepto El Grinch (Jim Carrey), un ser verde, peludo y amargado con un corazón muy diminuto de lo normal, que detesta la Navidad y a los Quién y vive solo en una cueva en lo alto de una montaña al norte de Villaquién junto con su perro Max.

¿Dónde se puede ver?: Netflix y Amazon Prime Video

Santa cláusula (1994)

Scott Calvin (Tim Allen) pasa por un divorcio y el desencanto de su hijo Charlie (Eric Lloyd) quien ya no cree en Santa Claus, pero la noche de Navidad el pequeño escucha ruidos en el techo de su casa, cuando Scott sale a investigar descubre a un hombre tratando de entrar por la chimenea, pero con el susto resbala y muere, ahora él tendrá que tomar su lugar y terminar la tarea de entregar los regalos a los niños del mundo.

¿Dónde se puede ver?: Disney+