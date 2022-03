Películas documentan conflicto entre Ucrania y Rusia

Desde que Ucrania declaró su independencia de Rusia en 1991 la relaciones entre ambos territorios han sido tensas; segregación, racismo y dominación militar han sido las constantes entre ambos países, situación que ha llevado a que ambas naciones sumen más de tres décadas en conflicto.

La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin rompió los acuerdos de Minsk II, firmados en 2015, los cuales le impedían alzar el fuego en contra de Ucrania, esto ha originado que una nueva guerra inicie.

Para entender un poco más a detalle la pugna entre estos dos países, hay distintos documentales y filmes que buscan explicar este conflicto histórico.

A continuación un repaso por ellos en orden cronológico, desde el más antiguo hasta el más reciente.

Quizá uno de los realizadores más importantes que ha retratado este conflicto es el ucraniano Sergei Loznitsa, quien a través de sus documentales ha buscado plasmar un poco la realidad que se vive en su país.

En Maidan, retrata como en Kiev, Ucrania, activistas lanzan un movimiento en Maidan Nezalezhnosti (Independence Square) que termina derrocando al presidente pro-ruso Viktor Yanukovych.

Sergei muestra las manifestaciones del Euromaidán en Kiev, que en 2013 llevaron a la destitución del presidente prorruso Víktor Yanukóvich.

En el documental se puede observar las protestas previas a la destitución, también se pone de manifiesto la corrupción del Partido de las Regiones y su negativa a la firma de un acuerdo de libre comercio.

Winter on Fire se encuentra disponible en Netflix fue nominado en 2015 a un premio Óscar en la categoría de Mejor Documental. En él se explica desde la visión ucraniana el conflicto militar, tan cerca como le es posible a su director Evgeny Afineevsky. El documental es un acercamiento a las protestas del país desde la visión de los civiles ucranianos.

La cinta Frost, dirigida por Šarnas Bartas muestra lo que pasó luego de la adhesión de Crimea por parte de Rusia con la colaboración de los grupos separatistas prorrusos de la zona.

Rokas e Inga es una pareja de jóvenes lituanos que se ofrecen como voluntarios para conducir una furgoneta de carga como ayuda humanitaria para Ucrania. Lo que comenzó como un acto de buena voluntad, acabará siendo una pesadilla. Se verán solos y abandonados a su suerte en medio del inmenso paraje nevado de Donbás.

En Cyborgs: Heroes Never Die (2017), un grupo de voluntarios militares llega al aeropuerto de Donetsk por primera vez: el aeropuerto ha sido ocupado por los ucranianos durante más de cuatro meses de guerra.

Con un presupuesto de 1.8 millones de dólares, la mitad de la financiación de Cyborgs: Heroes Never Die (2017), dirigido por Akhtem Seitablayev, un tártaro criado en Crimea, vino de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa ucraniano.

Donbass (2018) es otro trabajo de Sergei Loznitsa en el que se aleja del documental para adentrarse en la ficción y narrar en varios episodios la situación en el este de Ucrania, donde se enfrentan los partidarios de Rusia y los que apoyan el gobierno del país. Siete de estos episodios están directamente inspirados en videos reales publicados en YouTube.

El filme ganó el premio de mejor dirección en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y el Giraldillo de Oro del Festival de Sevilla.

Inner Wars (2020) habla de la guerra, pero sobre todo se centra en esas guerras internas de sus protagonistas a las que hace referencia el título, sumidas en un estado patriarcal y machista que las aprisiona y que cuestiona su papel dentro del conflicto e incluso dentro de la propia sociedad.

Filmada con un estilo metahistórico, la directora Iryna Tsilyk sigue los pasos de Anna, una madre soltera, y de sus cuatro hijos, mientras sobreviven a la situación social y política que atraviesa Ucrania en la actualidad, esto en The Earth Is Blue as an Orange.

Mira, la hija mayor, sueña con convertirse en una directora de cine. Mientras las bombas caen tanto en su vecindario como en los que tienen alrededor, la familia edita escenas en las que comentan las situaciones que han atravesado. Las recreaciones de Mira, en las que emplea a soldados locales, tanques e incluso a su propia abuela, sirven para que pueda contar su aterradora historia.

