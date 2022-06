Pedro Sola reaparece tras ser hospitalizado ¿Cómo está su salud?

Luego de que esta mañana Pati Chapoy diera a conocer que Pedro Sola fue hospitalizado de emergencia- situación que preocupó a sus admiradores-, el conductor de Ventaneando reapareció para aclarar su estado de salud.

Fue a través de Twitter que la periodista de espectáculos compartió una fotografía de Pedrito, a quien se le veía en una cama de hospital: "Ayyy mi querido @tiopedritosola tantas preocupaciones. Recupérate pronto…", escribió Chapoy.

De inmediato, la salud de Sola se hizo tendencia en redes sociales, en donde los usuarios le daban sus mejores deseos para que mejorara, aunque también fue víctima de memes.

Sin embargo, por la tarde Pedro Sola reapareció en una transmisión en vivo de Ventaneando, en donde habló cuál es su situación de salud actual y la razón por la que fue hospitalizado.

"Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata (...) Ahora, tengo otro problema porque al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, entonces, no veo bien, verdad, pero veo como mucha luz", dijo Pedrito.

Señaló, además, que dentro de ocho días lo volverán a operar de otra catarata, por lo que espera ya quedar bien.

Mientras tanto, aclaró que las fotos compartidas por Chapoy fueron autorizadas por él, las cuales tomó cuando lo acababan de llevar a su cuarto, por lo que se encontraba todavía "adormilado" por la anestesia.